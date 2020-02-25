不等政府振興方案 旅宿業自推「振心」消費券刺激國旅

新冠肺炎疫情延燒，旅遊市場受到波及，承億文旅今天宣布即日起到4月30日，只要透過官網或電洽訂房，入住不僅折抵500元，還加贈1千元「振心消費券」，不限平假日都能折抵房價，希望能刺激國內旅遊市場。

承億文旅向來不以陸客及團客為主要客源，但這次仍受疫情波及，董事長戴俊郎指出，全台共六間飯店標準雙人房原價4500元，折扣後1999 元起，除了現場房費直接折價500元外，再加贈「振心消費券」，共印製5千張，總價約500萬元。

他說，各分館除了嚴守同仁戴口罩及每日上下班測體溫之外，飯店所有公共空間及房間，每天落實清潔劑及酒精消毒「雙重打掃」，並協助所有入住旅客測體溫,，要讓旅客住的安心玩得開心。

「振心消費券」可使用到今年六月底，各飯店的房型也有優惠，旗下另一飯店墾丁雅客小半島位於墾丁大街入口，4月30日前，平日標準雙人房2599元（原價5600元），四人房3799元（原價9000元）。

位於嘉義市的承億文旅「桃城茶樣子」，可上頂樓鳥瞰嘉市夜景的無邊際泳池，許多網友朝聖打卡，也推出平日標準雙人房2899（原價7500元），四人房3999（原價9000)，都同樣擁有入住現折價房費500元外，再加贈一張消費券優惠。