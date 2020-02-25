加州西柯汶納市盼締盟 黃偉哲今發邀請函回應

台南市議長郭信良率團訪美，加州西柯汶納市長吳桐淮表達盼能與台南市締盟，台南市長黃偉哲獲知此事，今天即發出邀請信函，期待能與該市創建更深的連結，並邀請吳桐淮來訪台南，進行更實質的交流與討論。

西柯汶納市長吳桐淮於去年底就任，為該城市首位華裔第一代移民出身的市長，吳桐淮出身台南，他昨晚在晚會上向郭信良表示，2016年他曾提議與台南市結為姊妹市，可惜至今尚未成功。

對此，郭信良當場承諾將代為向黃偉哲反映，同時台南市議會樂意率先與西河汶納市議會結為姊妹會，作為彼此城市交流的領頭羊。

黃偉哲表示，吳桐淮為台南人，對於台南子弟能在美國政壇占有一席之地感到與有榮焉，他就任以來就積極將台南打造成一座擁有永續產業生態的城市，這也是西柯汶納市的市政發展目標，因此兩市共享相同的價值與願景。

黃偉哲期盼，能與西柯汶納市展開友好的交流，並就文化、經貿、市政發展等面向深化互動，互惠兩地市民，邀請吳桐淮訪台南，實質討論未來的合作議題。