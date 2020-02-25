台北松山慈祐宮進香取消？北港朝天宮證實是因新冠肺炎

新冠肺炎疫情擴大，大甲媽祖遶境是否延期引發外界關注，各地宮廟遶境近期不是延期就是取消；台北市松山慈祐宮原定2月，要前往雲林北港朝天宮進香，朝天宮稍早證實，確實因為新冠肺炎，取消進香活動。

根據慈祐宮公告，廟方臨時董監事會議中，提到防範新冠肺炎疫情擴大，請示媽祖後，北港赴會活動取消，並辦理退費，報名者可持收據跟證件，在廟方行政人員上班時間洽辦退費。

雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，今年許多預定要到朝天宮進香的廟宇，許多不是取消就是延期，像台北松山慈祐宮萬人進香團，也考量新冠肺炎疫情嚴峻，避免人潮多容易群聚性傳染，因而取消活動。

「一切都配合政府防疫政策」他表示，北港朝天宮於農曆3月19、20日的遶境活動，原則上如期舉行，因為不像白沙屯、大甲鎮瀾宮萬人遶境，僅由神轎、鎮頭隊伍在北港市街遶境，不過只要政府政策有規定，宮廟一定會配合取消或延後。