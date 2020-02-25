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疫情衝擊台南468人放無薪假 勞工局鼓勵「充電再出發」

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南市勞工局鼓勵下，台南首家業者辦理「充電再出發」，保障無薪假勞工權益。圖／勞工局提供
台南市勞工局鼓勵下，台南首家業者辦理「充電再出發」，保障無薪假勞工權益。圖／勞工局提供

新冠肺炎疫情影響，台南市轄內目前通報「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」（俗稱無薪假）共有5家事業單位，合計468人受影響，主要業別為服裝批發業及機械製造等相關產業，經勞工局協助，已有一家事業單位申請勞動部「充電再出發訓練計畫」，每周五在單位內舉辦內部核心職能訓練課程，

勞工局長王鑫基表示，勞工接獲通報後，便由勞動檢查員前往訪視了解，並確認事業單位實施情形。另因實施無薪假會對勞工經濟生活產生影響，勞工局訪視時也會鼓勵事業單位申請勞動部「充電再出發訓練計畫」，同時提供權責機關勞動部勞動力發展署雲嘉南分署相關聯繫資訊予事業單位運用。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署將會補助事業單位講師費用及相關之勞工訓練津貼，受惠勞工人數約為400人，預計每位勞工每月可獲約5056元之訓練津貼。

勞工局指出，對於通報實施無薪假之事業單位，將會持續關注實施情形，以釐清是否有相關違法之情事，並將同時鼓勵事業單位申請勞動部「充電再出發訓練計畫」，以保障勞工相關之權益。

勞動部 勞工局 新冠肺炎

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