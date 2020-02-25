台南港明高中學測成績亮眼 四科60滿級分10人分享心得

109年學測，台南港明高中四科60級分有10人，四科59級分8人，四科58級分8人，四科54級分達頂標總計81人的亮眼成績。校方也請四科60級分的10位學生分享讀書心得。

郭霖瑜表示，平常就要多做題目，多看文章。數學科則先把觀念看懂、讀透，基本題做熟，不要急著做難題。自然科要主動思考，記熟每個名詞的定義；單位要記得標註，才知道每個數字代表什麼。數學、自然一定要複習到完全掌握為止，不可心存僥倖。她還提醒：睡前半小時不用手機、電腦，適度放鬆，培養健康的興趣，讓自己有電玩以外的休息途徑。

林妤真認為參加夜間自學和假日自學幫助很大，也分享「自己畫」計畫本的可愛秘訣，不但可以紓壓、增加成就感，並且更有熱忱、堅持執行。

黃儀旻建議，先做題目找出自己不懂的，再念大觀念，剪下不會的部分，方便複習。考前睡飽，少玩手機。

洪語謙則說：上課抄筆記，更要記重點；一個禮拜兩篇以上的練習，加強國文寫作與英文作文；要求自己每天每科都要做題目，保持手感，不可偏廢。

魏巾惠平日會聽歌、運動來紓壓，她分享自己沒有補習，在完成一個章節的複習後會接著練習大量題目，維持手感並加深對內容的印象。考前1~2個月大量寫題本，加強觀念。

代表學校參加外交小尖兵，抱回全國優等獎的王翊弦也說自己不跑補習班，曾遭遇瓶頸與挫敗，但懊悔後重新振作努力，終於在最後大考衝刺取得四科60級分的佳績。

陳奕澐與蔡欣宜說，從高一、二開始上課認真聽，每一階段都要用心瞭解。隨學校和老師的腳步，調適好自己，保持平常心，穩穩地走到最後！

愛打籃球及健身抒壓的詹證道，認為運動可以活化大腦，建議學弟妹平時要認清自己的不足並強化弱點。

黃鈺哲參與辯論比賽、國英作文比賽及英文演講比賽，過程中汲取了寶貴經驗。建議學弟妹不要待在舒適圈，要勇敢嘗試新事物。

劉春福校長希望10位學生的讀書方法，可以幫助學弟妹們找到適合自己的準備之道。。

今天是全國高中職以下學校開學日，港明高中除在2月21日進行全校大消毒，今日完全依流程，要求家長接送及步行到校者，進校門一律量體溫；搭乘校車者配戴口罩，到校後立刻測量體溫；並確實登錄量測結果，有發燒不適立即引導至隔離地點等候家長帶回就醫；開學第一周團膳改為食用便當，避免接觸飛沫傳染；並宣導加強手部清潔、注意咳嗽及用餐禮節等。