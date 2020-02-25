快訊

遭阿拉伯之春推翻下台 埃及前總統穆巴拉克過世

幾乎全台有感！宜蘭發生規模5.0地震 最大震度5級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南港明高中學測成績亮眼 四科60滿級分10人分享心得

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
台南市港明高中109年學測有四科滿級分10人，頂標四科54級分達頂標總計81人，成績亮眼。圖／港明高中提供
台南市港明高中109年學測有四科滿級分10人，頂標四科54級分達頂標總計81人，成績亮眼。圖／港明高中提供

109年學測，台南港明高中四科60級分有10人，四科59級分8人，四科58級分8人，四科54級分達頂標總計81人的亮眼成績。校方也請四科60級分的10位學生分享讀書心得。

郭霖瑜表示，平常就要多做題目，多看文章。數學科則先把觀念看懂、讀透，基本題做熟，不要急著做難題。自然科要主動思考，記熟每個名詞的定義；單位要記得標註，才知道每個數字代表什麼。數學、自然一定要複習到完全掌握為止，不可心存僥倖。她還提醒：睡前半小時不用手機、電腦，適度放鬆，培養健康的興趣，讓自己有電玩以外的休息途徑。

林妤真認為參加夜間自學和假日自學幫助很大，也分享「自己畫」計畫本的可愛秘訣，不但可以紓壓、增加成就感，並且更有熱忱、堅持執行。

黃儀旻建議，先做題目找出自己不懂的，再念大觀念，剪下不會的部分，方便複習。考前睡飽，少玩手機。

洪語謙則說：上課抄筆記，更要記重點；一個禮拜兩篇以上的練習，加強國文寫作與英文作文；要求自己每天每科都要做題目，保持手感，不可偏廢。

魏巾惠平日會聽歌、運動來紓壓，她分享自己沒有補習，在完成一個章節的複習後會接著練習大量題目，維持手感並加深對內容的印象。考前1~2個月大量寫題本，加強觀念。

代表學校參加外交小尖兵，抱回全國優等獎的王翊弦也說自己不跑補習班，曾遭遇瓶頸與挫敗，但懊悔後重新振作努力，終於在最後大考衝刺取得四科60級分的佳績。

陳奕澐與蔡欣宜說，從高一、二開始上課認真聽，每一階段都要用心瞭解。隨學校和老師的腳步，調適好自己，保持平常心，穩穩地走到最後！

愛打籃球及健身抒壓的詹證道，認為運動可以活化大腦，建議學弟妹平時要認清自己的不足並強化弱點。

黃鈺哲參與辯論比賽、國英作文比賽及英文演講比賽，過程中汲取了寶貴經驗。建議學弟妹不要待在舒適圈，要勇敢嘗試新事物。

劉春福校長希望10位學生的讀書方法，可以幫助學弟妹們找到適合自己的準備之道。。

今天是全國高中職以下學校開學日，港明高中除在2月21日進行全校大消毒，今日完全依流程，要求家長接送及步行到校者，進校門一律量體溫；搭乘校車者配戴口罩，到校後立刻測量體溫；並確實登錄量測結果，有發燒不適立即引導至隔離地點等候家長帶回就醫；開學第一周團膳改為食用便當，避免接觸飛沫傳染；並宣導加強手部清潔、注意咳嗽及用餐禮節等。

補習 發燒 口罩

延伸閱讀

竹北高中學測成績亮眼 單科滿級分人數激增

東莞台校團結齊抗疫 高三學測碩果振人心

學測讚！ 彰化溪湖高中22年首見滿級分

學測績優 宜中、羅高4人滿級分

相關新聞

台北松山慈祐宮進香取消？北港朝天宮證實是因新冠肺炎

新冠肺炎疫情擴大，大甲媽祖遶境是否延期引發外界關注，各地宮廟遶境近期不是延期就是取消；台北市松山慈祐宮原定2月，要前往雲...

疫情衝擊台南468人放無薪假 勞工局鼓勵「充電再出發」

受新冠肺炎疫情影響，台南市轄內目前通報「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時」（俗稱無薪假）共有5家事業單位，合計468人受...

台南港明高中學測成績亮眼 四科60滿級分10人分享心得

109年學測，台南港明高中四科60級分有10人，四科59級分8人，四科58級分8人，四科54級分達頂標總計81人的亮眼成...

開學首日量體溫 雲林20名學生發燒被家長帶回

今天開學首日，各校都如臨大敵，雲林縣國中小學入校前須量體溫，所幸第一天運作順暢，並未有大塞車、影響上課問題傳出，縣府教育...

媽祖進香、遶境不取消 雲林縣長很擔憂會加強防疫

三月迎媽祖是台灣主要信仰活動，儘管新冠肺炎疫情緊張，但白沙屯媽祖前往雲林北港朝天宮進香、大甲媽祖遶境活動目前仍將如期舉辦...

台南古都馬5千多人退賽 婉拒日本、新加坡選手參賽

台南古都國際半程馬拉松不受新冠肺炎影響，3月1日如期舉行，但婉拒陸、港澳、日本、新加坡的選手參加，不過，獎金增加了。

嘉市飯店若有停止營業樓層 可申請較低稅率

新冠肺炎疫情變化迅速，也造成各項民生、經濟活動的影響，嘉義市長黃敏惠今天在市務會議指出，例如因受旅客人數減少，飯店旅館若...

教育部兒童遊具規範標準加嚴 嘉縣僅26校通過檢驗

教育部2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」將各校的兒童遊樂設施標準加嚴，公布3年的緩衝期已於今年1月到期，多數學...

寒假放太久？16歲女孩開學日前腹痛就醫發現懷孕了

嘉義市1名16歲女孩昨天腹痛，由男友及家人陪同到聖馬爾定醫院就診，肝膽腸胃科醫師羅清池透過腹部超音波，意外發現女孩懷孕了...

超美彩虹車軌燈！退休警林初埤木棉花道拍出流水虹彩

嘉義縣退休員警、業餘攝影師王輝松，今天清晨到白河林初埤木棉花道，拍下多組如虹彩繞行的木棉花道車軌燈照片，貼上臉書吸引數百...

台東小校小班原為教學弱勢 意外成新冠肺炎防疫優勢

新冠肺炎全球延燒，隨著國內各級學校開學之際，台東縣偏鄉小校小班多，過去被視為學習弱勢，如今卻意外成了防疫「優勢」。

開學「拆禮物」 菁埔國小遊具過安全檢驗今重啟

嘉義縣民雄鄉菁埔國小去年12月為進行兒童遊樂器材安全檢驗，暫時將設備以布條封鎖，校內學生看的到卻不能玩，校方於寒假期間通...

熱門新聞

寒假放太久？16歲女孩開學日前腹痛就醫發現懷孕了

白天清洩水孔致台65大回堵 侯友宜怒：下次嚴格處分

銅鑼鄉長李瑞廷當選無效 二審判決定讞

基巿府重要活動延期調整 醫護口罩一周一次給21個

新冠肺炎防疫 松山慈祐宮取消北港赴會活動

他捨建中選二信頂大班 多益980還拿醫學競賽全國第一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。