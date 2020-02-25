媽祖進香、遶境不取消 雲林縣長很擔憂會加強防疫

三月迎媽祖是台灣主要信仰活動，儘管新冠肺炎疫情緊張，但白沙屯媽祖前往雲林北港朝天宮進香、大甲媽祖遶境活動目前仍將如期舉辦，雲林縣位於兩活動必經之處，縣長張麗善坦言「很擔憂」，她尊重宗教信仰，但會以更加嚴謹的防疫措施應對。

張麗善表示，這次疫情讓大家都非常緊張、焦慮，媽祖進香、遶境活動年年都吸引許多虔誠信徒參加，成千上萬的人隨香，也讓外界擔憂成為疫情的破口，她也非常擔憂，但對於宗教信仰予以尊重，並會做好更嚴謹的防疫措施。

張麗善說，將在進香、遶境活動沿途的熱點增設洗手台讓大家勤洗手，並沿途提供消毒液，供民眾自備容器取用，並建議群聚密閉的空間應在入口處量體溫，也提醒要參加活動的民眾盡量避免群聚，選擇在空曠的場所休息。