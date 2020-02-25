運動場館沒依規定檢驗水質 喝得安心？

台南市環保局最近針對運動場館設置連續供水固定設備稽查，查獲一家運動場館未依規定檢驗水質，環保局將依違反飲用水管理條例開罰，最高可處新10萬元罰鍰。

市長黃偉哲表示，自備環保杯飲水，減少購買瓶裝水，是打造低碳消費的重要工作，為落實低碳消費，鼓勵民眾在運動時可自備環保杯飲水；業者也應落實飲水設備自主檢測及維護，一起實現做環保愛地球的決心，也守護自己的健康。

環保局長謝世傑說，國內健身風潮興起，運動場館林立，館內常設有連續供水固定設備供公眾飲用，且使用人數眾多，為確保水質安全，環保局針對全市22家運動場館稽查抽驗，查獲1家未依規定定期檢驗水質，除依違反飲用水管理條例第12條規定處分，並命限期改善。

環保局表示，公私場所設置連續供水固定設備，應依「飲用水連續供水固定設備及維護管理辦法」規定每月維護並做成紀錄，保存並供主管機關查驗；另每季應檢測大腸桿菌群，未依規定維護或檢驗者，依飲用水管理條例可處最高10萬元罰鍰，籲請業者應做好自主管理，以免受罰。