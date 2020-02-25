台南古都馬5千多人退賽 婉拒日本、新加坡選手參賽

台南古都國際半程馬拉松不受新冠肺炎影響，3月1日如期舉行，但婉拒陸、港澳、日本、新加坡的選手參加，不過，獎金增加了。

台南市長黃偉哲表示，古都馬拉松是具歷史的活動，這個獎牌是選手得標的最高榮譽，今年為了防疫需求，也做了充足準備，希望這是一場健康兼具歷史、飽覽府城風光的戶外活動，期待所有跑友跑出健康活力，養足體力，共同抗疫。

台南市教育局長鄭新輝表示，今年共有兩萬多人報名，但可能受疫情影響5700多人退賽，1萬4000多人參賽。鄭新輝說，受到新冠肺炎疫情影響，考慮到群聚感染的風險，婉拒已報名的陸、港澳、日本、新加坡選手參加。這些選手可保留資格到明年，若不想保留，想退費，明年若報名參賽，也會列為優先參加對象。分21.09公里的半馬、路跑組的10公里，以及健康休閒組的5公里。

去年半馬前3名獎金分別為1萬2千元、1萬元、8千元，今年提高為5萬、3萬、2萬元；另增加國內組，前3名獎金為2萬、1.5萬、1萬元。鄭新輝說，為做好防疫，沿途小吃採杯裝，避免接觸，而開跑前不集中暖身，會放音樂讓選手自己暖身，開跑時也拉大間距；乃至物資的發放都是1人1包，且領獎牌、列印成績都分開且規定等候時保持1公尺間距。參賽者須繳交健康聲明卡，並接受紅外線體溫量測，希望跑出健康，養體力共同抗疫。

比賽當天，會場僅開放府前路及永華路3個出入口並管制人員進出，參賽者須繳交健康聲明卡並接受紅外線體溫量測；為減少群聚接觸，已取消起跑前集體暖身操，改由選手自行熱身，並加大起跑區間；補給站的美食也將改為杯裝，避免跑者直接碰觸食物。

今年大會特別邀請統一獅吉祥物Lion一起幫跑者加油，當天在賽道17.5km公里處設有美食補給大道，由台南市府城文化觀光產業協會提供西井村滷味、虱目魚丸、蜂蜜豬腳、仙草愛玉冰、水餃、薏仁紅豆湯、台式馬卡龍等等豐盛特色美食。

體育處表示，古都馬是國際認證的計時賽，若因車輛管制造成不便，也請市民見諒。詳細管制資訊可至臺南市體育處官網查詢。