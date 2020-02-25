嘉市飯店若有停止營業樓層 可申請較低稅率

新冠肺炎疫情變化迅速，也造成各項民生、經濟活動的影響，嘉義市長黃敏惠今天在市務會議指出，例如因受旅客人數減少，飯店旅館若有停止營業的樓層，可申請重新核定適用較低稅率，將房屋稅營業用稅率3%，更改為「非住家非營業用稅率」較低的2%。

黃敏惠說，市府不僅早早啟動防疫各項機制，對於因應新冠肺炎所帶來的產業衝擊，也彙整各方資訊、盤點資源，目標協助產業把握機會強健體質、共度防疫時刻。

黃敏惠表示，中央的紓困特別條例與預算現正在立法院審議，希望中央要更全面、更貼地氣的盡快提出各項協助計畫，幫助產業、提振經濟發展。地方政府在第一線，更深刻了解在地所受的衝擊與影響，因此市府正積極盤點資源，目標從強健企業體質、協助紓困等方式共度艱困時刻。

防疫優先的原則下，市府將滾動式檢討是否停辦或延後大型活動，她表示，市府會仔細評估大型活動的舉辦狀況，因為影響很大。民間期待政府帶頭拚經濟，同時人民也在乎政府在防疫上的作為與政策，所以會不斷關注疫情的變化，滾動式的檢討，做出最符合市民利益與期待的判斷。

此外，有關公務人員出國的部分，黃敏惠建議，若沒有緊急或絕對必要應該暫緩出國，在疫情緊張的時刻，每一位同仁的健康都非常重要，要為國家、為家庭、為自己多多自我保護。