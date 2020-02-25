教育部兒童遊具規範標準加嚴 嘉縣僅26校通過檢驗

教育部2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」將各校的兒童遊樂設施標準加嚴，公布3年的緩衝期已於今年1月到期，多數學校考量設備更新經費龐大，只能暫時將遊樂設施封鎖或直接拆除，嘉義縣至今合格率為30.77%，124所國中小只有26所通過檢驗，目前嘉義縣教育處已著手協助。

嘉義縣教育處長陳添丁表示，教育部考量目前檢驗合格率低，將緩衝期延長至2023年，嘉義縣教育處也已全面盤點各校遊具狀況，會陸續補助各校進行拆除，而更新器材則需要3000萬元，但基於學生安全問題，一定要進行拆除、整修。

陳添丁說，教育處建議偏鄉學校優先使用200萬偏鄉專案經費處理遊具問題，至於其他學校，縣府每年雖能編列一定預算但還是遠遠不足，教育處會再協助各校向教育部及相關民間團體爭取補助，並根據學生數量逐年改善。

嘉義縣菁埔國小校長劉麗吟表示，光一個制式化的罐頭遊具就要63萬左右，拆除的經費還比較便宜，大部分學校都很難負擔此費用，因此多數學校都直接先以布條封鎖或拆除，但許多家長不了解法規變動，只知道小朋友無法玩遊具，向校方抗議，但全台只有7家安全檢驗公司，各校都須排隊等待才可通過檢驗。