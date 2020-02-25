寒假放太久？16歲女孩開學日前腹痛就醫發現懷孕了

嘉義市1名16歲女孩昨天腹痛，由男友及家人陪同到聖馬爾定醫院就診，肝膽腸胃科醫師羅清池透過腹部超音波，意外發現女孩懷孕了，陪同小男友不知所措，他則協助女孩轉診婦產科；羅清池戲稱「難道是寒假放太久？」，呼籲任何腹痛應速就醫，由醫師做正確診治、不可亂服成藥。

羅清池表示，女孩昨天上午由小男友，及男友母親陪同進入診間，她說明過去就曾有腹痛經驗，也曾自服腸胃藥，日前因腹痛、便祕，就醫後情況明顯改善，這次腹痛研判是舊症，才決定再次就醫檢查。

「恭喜，好像懷孕了！」羅清池問診後隨即幫女孩做腹部超音波，掃描診治腸胃症狀時，意外發現女孩子宮好像有「小生命」，仔細確認後指著超音波影像告知女孩、陪診小男友和她「未來婆婆」說，好像懷孕了，小男友和他母親一臉不可置信表情，頻頻問「怎麼會這樣？」

他說，透過超音波影像研判，小女孩約有6周孕期，除協助轉診婦產科，也將此案例貼文分享，戲稱「是寒假放太久嗎」，提醒家長注意子女生活起居，任何人發現腹痛千萬不可亂服成藥，無論便秘、懷孕，透過超音波診斷就知道原因，才能做正確處置與因應。