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超美彩虹車軌燈！退休警林初埤木棉花道拍出流水虹彩
嘉義縣退休員警、業餘攝影師王輝松，今天清晨到白河林初埤木棉花道，拍下多組如虹彩繞行的木棉花道車軌燈照片，貼上臉書吸引數百網友按讚，直言圖片車軌燈透過慢速攝影，呈現如「雲端彩虹、行雲流水」美感，真的太漂亮了。
王輝松表示，從警時工作忙碌，只能偷閒、利用休假時間拍照，退休後有更多時間做想做的事，除了指導學生練太極拳，上山下海拍照更是生活重要工作，今天因為學校開學、限制進入校園，他特別排時間到白河林初埤，取景拍木棉花道。
他說，清晨5點多就到林初埤等待朝陽露臉，剛好遇到有攝友在練習拍車軌燈，他過往常在山區拍夜間彎道車軌燈，從未在林初埤拍過，覺得木棉道車軌燈是新嘗試，沒想到試拍效果異常的好。
王輝松說，當時約6時許、天才微微亮，必須透過縮小光圈、長時間曝光等技巧，才能拍出如流水虹彩，加上遠方星芒美圖，這張樸片曝光約1分多，如果技巧、曝光時間掌握不好，很可能就只能拍出車軌燈，看不到木棉花道，過曝則只有一片白茫茫。
「花時間多練習，創造感動！」王輝松謙虛表示，拍照除了技巧，並應掌握主題、搭配不同氛圍、人物，為畫面創造溫暖、夢幻，或動態流線等驚訝美感，讀者看到相片就如同看見一篇故事、產生感動。
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