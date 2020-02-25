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南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

開學4名學生還在健康管理 翁章梁到校教學生洗手

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁由教育處長陳添丁陪同，視察太保市安東國小，帶領學生一起洗手。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁由教育處長陳添丁陪同，視察太保市安東國小，帶領學生一起洗手。記者魯永明／攝影

高中以下今天開學，新冠肺炎疫情升溫，嘉義縣還有3名國中小學生待在家自主健康管理， 無法到校， 縣長翁章梁上午由教育處長陳添丁陪同，視察太保市安東國小，帶領學生一起洗手，他說，學校是群聚學習場所，防疫格外重要，開學前已校園消毒，督促學校做好萬全準備，安心之餘也不可掉以輕心。

翁章梁親自向孩子做衛教宣導，提醒大家除了每次要做到濕搓沖捧擦洗手方法外，也要記住「內外夾弓大立腕」口訣，整個過程約40至60秒，才能算是有效洗手。隨後學校派小朋友示範正確戴口罩，小朋友特地送上手做卡片，感謝縣長開學日前來宣導正確觀念。

翁縣長進校門就上前測量體溫，並在手上噴上酒精消毒。校長吳宗成簡報應變計畫，校園擺設防疫物資小站， 吳宗成說，已完成所有教室及戶外場所清掃消毒，在每個班級配發完整防疫物資百寶箱，包括額溫槍、兒童口罩、次氯酸水、二氧化氯、酒精等，洗手台都放置洗手乳。

告知家長在上學前，務必協助孩子量體溫，登錄在紀錄表；如未測量體溫，到校後導師也會立即幫學生測量。中午時段再測一次，確保學生在學身體健康無虞，針對延後開學課業學習，提供因材網等線上學習課程，讓學生學習不中斷，另也針對防疫期間進行人車管制，在校門口及校園設置二個管制點，非相關人員禁止進入校園；設置家長接送等候區，提供家長放學接送服務。

口罩 翁章梁 酒精

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