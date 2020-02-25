台東小校小班原為教學弱勢 意外成新冠肺炎防疫優勢

新冠肺炎全球延燒，隨著國內各級學校開學之際，台東縣偏鄉小校小班多，過去被視為學習弱勢，如今卻意外成了防疫「優勢」。

國內各級學校今天開學，儘管各級學校都加強防疫，學生進入校園前都須量體溫，有發燒就拒絕入校，但西部都會地區許多家長擔心子女上學時，因班級學生多，座位相隔太近，子女因此被感染。

為了防疫，各校都避免學生併桌上課，且盡量拉開學生座位間隔，防範飛沫傳染，但問題是西部都會區每班學生29人，教室空間不足拉大到座位間隔到1公尺。

不過，在台東很多偏鄉學校不擔心學生座位間隔距離夠不夠大，原因就是台東縣有近半數班級學生人數不到10人，有些班級只有1個、2個，根本沒有教室空間不夠的問題。

台東縣教育處長林政宏表示，全縣國小班級數是670班，其中有320個班學生人數低於10人，每班不到10人的學校比率約為0.477，至於全班只有1位學生的，全縣共有25個班。他表示，很意外偏鄉小校小班，成防疫「優勢」。