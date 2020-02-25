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開學「拆禮物」 菁埔國小遊具過安全檢驗今重啟
嘉義縣民雄鄉菁埔國小去年12月為進行兒童遊樂器材安全檢驗，暫時將設備以布條封鎖，校內學生看的到卻不能玩，校方於寒假期間通過檢驗，今天趁開學日，邀請學生到遊樂器材進行剪綵，並以拆禮物的方式重新啟用，讓小朋友在面對嚴肅的新冠肺炎防疫期間，能稍微放鬆心情。
菁埔國小學生齊力拆開施工布條後，迫不及待爬上遊樂器材體驗，紛紛表示，拆施工警示帶好像在拆包裝緞帶，等了2、3個月，終於又可以玩滑梯了！
菁埔國小校長劉麗吟表示，政府為提升兒童遊戲場設施安全性，2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，嚴格規定遊樂設施使用前必須通過安全檢驗，如沒有通過就必須拆除或進行改善，菁埔國小檢視法令後，發現校內的遊樂設施不符合規定，只好暫時封鎖，於開學前完成檢驗。
劉麗吟說，校內有一組3年前剛落成的綜合性組合遊具以及一架約10年的白鐵鞦韆，經過視察，白鐵鞦韆的安全範圍不足，只能忍痛拆除，換上翹翹板，而綜合性組合遊具部分角落有學生夾手可能，請廠商加固並增加地墊厚度及軟度後，才通過檢驗。
整個改善工程花費45萬，劉麗吟表示，菁埔國小為偏鄉小學經費不足，經向嘉義縣教育處提交改善報告書，爭取到偏鄉小學的200萬元補助經費，校方除改善遊樂器材安全，也進行資訊教室內部動線改善等，但事後每3年一次的複檢就需要校方自行支付經費。
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