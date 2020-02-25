快訊

南韓添84起新冠肺炎確診病例 累計977例、增至10死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開學「拆禮物」 菁埔國小遊具過安全檢驗今重啟

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣民雄鄉菁埔國小去年12月為進行兒童遊樂器材安全檢驗，暫時將設備以布條封鎖，校內學生看的到卻不能玩，校方於寒假期間通過檢驗，今天趁開學日，邀請學生到遊樂器材進行剪綵，並以拆禮物的方式重新啟用，讓小朋友在面對嚴肅的新冠肺炎防疫期間，能稍微放鬆心情。

菁埔國小學生齊力拆開施工布條後，迫不及待爬上遊樂器材體驗，紛紛表示，拆施工警示帶好像在拆包裝緞帶，等了2、3個月，終於又可以玩滑梯了！

菁埔國小校長劉麗吟表示，政府為提升兒童遊戲場設施安全性，2017年修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，嚴格規定遊樂設施使用前必須通過安全檢驗，如沒有通過就必須拆除或進行改善，菁埔國小檢視法令後，發現校內的遊樂設施不符合規定，只好暫時封鎖，於開學前完成檢驗。

劉麗吟說，校內有一組3年前剛落成的綜合性組合遊具以及一架約10年的白鐵鞦韆，經過視察，白鐵鞦韆的安全範圍不足，只能忍痛拆除，換上翹翹板，而綜合性組合遊具部分角落有學生夾手可能，請廠商加固並增加地墊厚度及軟度後，才通過檢驗。

整個改善工程花費45萬，劉麗吟表示，菁埔國小為偏鄉小學經費不足，經向嘉義縣教育處提交改善報告書，爭取到偏鄉小學的200萬元補助經費，校方除改善遊樂器材安全，也進行資訊教室內部動線改善等，但事後每3年一次的複檢就需要校方自行支付經費。

嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣民雄鄉菁埔國小今天上午邀請校內學生以「拆禮物」形式將原先封鎖的遊樂器材重新啟用。記者陳玫伶／攝影

嘉義 偏鄉 新冠肺炎

延伸閱讀

開學對抗疫情！國中午餐暫停共餐 小學水龍頭改感應式

桃園龍潭警方配合開學 加強19校交管勤務和防疫

開學首日 首長到校視察：防疫壓力大

開學量體溫 老師、教官量到手軟

相關新聞

台東小校小班原為教學弱勢 意外成新冠肺炎防疫優勢

新冠肺炎全球延燒，隨著國內各級學校開學之際，台東縣偏鄉小校小班多，過去被視為學習弱勢，如今卻意外成了防疫「優勢」。

開學「拆禮物」 菁埔國小遊具過安全檢驗今重啟

嘉義縣民雄鄉菁埔國小去年12月為進行兒童遊樂器材安全檢驗，暫時將設備以布條封鎖，校內學生看的到卻不能玩，校方於寒假期間通...

配合疫情防範 台東民代調整跑攤行程

民進黨台東縣議員黃治維表示，他支持也認同黨內前立委段宜康的呼籲，自疫情開始延燒後，他就是選擇性的出席公開行程活動，喜宴的...

嘉義縣部分地區空品紅色警示

環保署空氣品質監測網指出，上午竹苗、雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級，嘉義縣新港、朴子，雲林麥寮、台西、崙背達紅色警示等級，嘉義市空品區為橘色警示等級，主因環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，風速微弱，水平擴散條件差，汙染物易累積於近地面不易消散，有局部霧影響能見度。

長者參加TRX懸吊式訓練培訓營 直呼「好神奇！」

嘉義市東區舉辦中高齡志工培訓營，為提升長者志工肌力，請來飛輪教練曾韋綸帶來TRX懸吊式阻抗訓練，透過一條訓練繩，將自己吊...

家長貼文問有沒有因疫情不讓孩子上學？ 留言一面倒

今天開學日，各校防疫工作嚴陣以待，台南新營地區有家長在臉書社群貼文表示「調查一下：請問今日國小開學 有人跟我一樣因為武漢...

防疫開學日 慈濟精舍師父送自製茶樹酒精給嘉義縣學校

「合作共善！」，為打造宜居樂活的嘉義縣，縣長翁章梁與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，上午在縣府簽署「慈善防災環保生態」合...

世界7大令人期待公園來了 台南河樂廣場3月7日啟用

由中國城拆除後原址改建而成、擁有「世界7大令人期待公園」美譽的「河樂廣場」，將在3月7日上午10時半啟用。台南市都發局表...

不受疫情影響 台南虎頭埤遊客逆勢成長 228再推優惠

新冠疫情延燒，影響民眾出門意願，台南虎頭埤風景區春節過後接著推出情人節入門優惠，遊客人數逆勢加倍成長，隨著春暖花開，天氣...

鼓勵出遊對抗疫情 烏山頭水庫門票調降為60元停車免費

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，國內確診案例人數的增加，除了造成民眾心理恐慌、焦慮，部分民眾甚至於幾乎不敢出門，嚴重影響生活作...

憂染新冠肺炎避回診 衛生局：慢性病患者勿擅自減停藥

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，讓許多民眾憂心忡忡，部分慢性病患者近來更擔心進出醫院恐被傳染，逕自停藥或減少服藥次數，認為這樣可降...

怕孩子開學後沒有口罩用 有家長買5尺布裁切

今天是開學日，許多學生都戴口罩入校，嘉義市黃姓家長說，會擔心口罩不敷使用，她在開學前去布行買了5尺布，裁切成20片口罩大...

熱門新聞

白天清洩水孔致台65大回堵 侯友宜怒：下次嚴格處分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。