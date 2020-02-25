配合疫情防範 台東民代調整跑攤行程

民進黨台東縣議員黃治維表示，他支持也認同黨內前立委段宜康的呼籲，自疫情開始延燒後，他就是選擇性的出席公開行程活動，喜宴的部分是盡可能不參加，至於喪事因為公祭時間短暫，會出席禮貌性向哀家致意；其實，疫情期間大家必須共體時艱，相信可以減少自我或他人的困擾。

國民黨台東縣議員尤忠正說，重要選民服務一定會出席，一般比較不重要的活動就不會參加，當然現在外出他會戴口罩，也會勤洗手做好自我健康管理。另同黨議員蔡玉玲表示，原則上有受邀的活動會出席致意，但不會停留太久，她也會提醒或示意鄉親做好防疫工作，減少彼此誤會。

國民黨立委廖國棟表示，自己是醫師，自然對防疫非常了解，面對疫情嚴峻，他已取消自己或辦公室安排的活動行程，甚至謝票行程也延後至4月份後了，防疫不分藍綠、你我，大家一起努力來防疫。