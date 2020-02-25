長者參加TRX懸吊式訓練培訓營 直呼「好神奇！」

嘉義市東區舉辦中高齡志工培訓營，為提升長者志工肌力，請來飛輪教練曾韋綸帶來TRX懸吊式阻抗訓練，透過一條訓練繩，將自己吊起來做各種平衡動作，就能訓練各個部位，讓長者們雖然累得氣喘吁吁，但也直呼「真神奇！」

志工培訓營從2月4日到4月2日開始，包含運動、營養、長者體驗營、如何與失智長者溝通、園藝課程等課程，藉由提升社區中高齡志工各類知識技能，讓社區的「服務量能」成長，得以在社區學習互助與服務，邁向健康老化。

東區衛生所今天在國民運動中心辦TRX懸吊式阻抗訓練課程，這項從歐美流行到亞洲的健身方式，是近幾年來運動愛好者的新寵，利用自己的體重作為阻力，調整傾斜角度或姿勢來控制運動強度，能幫助強化核心肌群，對心肺能力、全身肌群的平衡、協調都有助益。

東區衛生所主任林唐逵指出，近來因新冠肺癌疫情，長輩心裡有些不安，對抗新冠病毒，要勤洗手、戴口罩、強化環境消毒、保持空氣流通，此外，透過運動提升自己的免疫系統，更是預防傳染病、慢性病、減少併發症風險的不二法門。