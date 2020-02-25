快訊

鑽石公主包機返台者1人發燒 已送往負壓隔離病房

紓困條例三讀／防疫照顧假無津貼 趴趴走最高罰百萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

家長貼文問有沒有因疫情不讓孩子上學？ 留言一面倒

聯合報 / 記者吳淑玲/台南即時報導
今天開學日，不少家長憂心，還有人在臉書社群表示擔心疫情沒有讓孩子上學。圖為台南新營警分局執行護童專案。記者吳淑玲／翻攝
今天開學日，不少家長憂心，還有人在臉書社群表示擔心疫情沒有讓孩子上學。圖為台南新營警分局執行護童專案。記者吳淑玲／翻攝

今天開學日，各校防疫工作嚴陣以待，台南新營地區有家長在臉書社群貼文表示「調查一下：請問今日國小開學 有人跟我一樣因為武漢沒讓小孩去學校的嗎？」這位貼文爸爸說，還是多少防一下，有人反問是有出國旅遊嗎？貼文爸說比較怕別人；但下面留言家長多表示有讓孩子去上學，雖然會怕但過度驚恐只是驚恐只是綁手綁腳，相信學校防疫工作已做得很好了。

新營區新進國小校長黃耿鐘說，今天沒有學生請假也沒有發燒要就診，學生戴口罩比例雖比較高，但家長有疑慮也是順應自然，學生健康良好，在學校上課不必戴口罩，午餐時打飯同學一定要戴口罩，用餐前要求所有學生一定洗手，校園落實防疫，開學日都很順利，學生不上課要請假，必須有理由是病假或事假等，但沒聽說有家長因害怕疫情而沒讓孩子來學校。

這位爸爸的貼文獲得不少家長回應，多數家長說有讓小朋友去上課了開學了，並認為其實學校或是幼兒園比我們家長還害怕疫情，並覺得自我防疫做好就很好了，真的常理心態面對過度驚恐只是綁手綁腳，但這位媽媽也附注（雖然我也怕家裡小朋友有個怎麼了)），透露出多數家長的憂心。

口罩 疫情 開學日

延伸閱讀

開學排隊量額溫排到馬路上 桃警加強護童專案警力

朝野通力合作 提高消防防疫標準 柯建銘：沒問題！

防疫開學日 慈濟精舍師父送自製茶樹酒精給嘉義縣學校

開學日這所學校學生玩夾娃娃機 解除焦慮兼防疫宣導

相關新聞

家長貼文問有沒有因疫情不讓孩子上學？ 留言一面倒

今天開學日，各校防疫工作嚴陣以待，台南新營地區有家長在臉書社群貼文表示「調查一下：請問今日國小開學 有人跟我一樣因為武漢...

世界7大令人期待公園來了 台南河樂廣場3月7日啟用

由中國城拆除後原址改建而成、擁有「世界7大令人期待公園」美譽的「河樂廣場」，將在3月7日上午10時半啟用。台南市都發局表...

不受疫情影響 台南虎頭埤遊客逆勢成長 228再推優惠

新冠疫情延燒，影響民眾出門意願，台南虎頭埤風景區春節過後接著推出情人節入門優惠，遊客人數逆勢加倍成長，隨著春暖花開，天氣...

怕孩子開學後沒有口罩用 有家長買5尺布裁切

今天是開學日，許多學生都戴口罩入校，嘉義市黃姓家長說，會擔心口罩不敷使用，她在開學前去布行買了5尺布，裁切成20片口罩大...

嘉義縣部分地區空品紅色警示

環保署空氣品質監測網指出，上午竹苗、雲嘉南及高屏空品區為橘色提醒等級，嘉義縣新港、朴子，雲林麥寮、台西、崙背達紅色警示等級，嘉義市空品區為橘色警示等級，主因環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，風速微弱，水平擴散條件差，汙染物易累積於近地面不易消散，有局部霧影響能見度。

長者參加TRX懸吊式訓練培訓營 直呼「好神奇！」

嘉義市東區舉辦中高齡志工培訓營，為提升長者志工肌力，請來飛輪教練曾韋綸帶來TRX懸吊式阻抗訓練，透過一條訓練繩，將自己吊...

防疫開學日 慈濟精舍師父送自製茶樹酒精給嘉義縣學校

「合作共善！」，為打造宜居樂活的嘉義縣，縣長翁章梁與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，上午在縣府簽署「慈善防災環保生態」合...

鼓勵出遊對抗疫情 烏山頭水庫門票調降為60元停車免費

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，國內確診案例人數的增加，除了造成民眾心理恐慌、焦慮，部分民眾甚至於幾乎不敢出門，嚴重影響生活作...

憂染新冠肺炎避回診 衛生局：慢性病患者勿擅自減停藥

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，讓許多民眾憂心忡忡，部分慢性病患者近來更擔心進出醫院恐被傳染，逕自停藥或減少服藥次數，認為這樣可降...

洪慈庸立委卸任下一步？3月成立地方服務處

前立委洪慈庸卸任後，下一步動向為何？洪慈庸今早說，她正籌設地方服務處，目前設定在位置適中的神岡區，預計3月與鄉親見面；外...

開學防疫口罩夠嗎? 家長學校都有備用口罩使用暫無虞

新冠肺炎疫情嚴峻，今天高國中開學日，防疫口罩夠用嗎? 引起家長關心，嘉義縣167所高國中小除教育部配發備用口罩，校也自備...

影／台南善化草莓結實纍纍 大碗草莓冰塔品嘗滿口幸福

台南善化今年的草莓季逐漸進入尾聲，業者用心栽培的第2、3期開花陸續結實纍纍，期待將屆的228連假能帶來一波人潮，業者也推...

熱門新聞

大甲媽遶境如期舉辦 民俗專家：別卸責給「神明保佑」

白沙屯媽3月進香 總幹事：信媽祖保佑、政府防疫

白天清洩水孔致台65大回堵 侯友宜怒：下次嚴格處分

民眾去日月潭、溪頭不敢搭客運 南投業者砍假日加班車

板橋新海里民連署反設洗屍間 業者：只設辦公室

台東縣防新冠肺炎 禁公教到2、3級旅遊警示國

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。