家長貼文問有沒有因疫情不讓孩子上學？ 留言一面倒

今天開學日，各校防疫工作嚴陣以待，台南新營地區有家長在臉書社群貼文表示「調查一下：請問今日國小開學 有人跟我一樣因為武漢沒讓小孩去學校的嗎？」這位貼文爸爸說，還是多少防一下，有人反問是有出國旅遊嗎？貼文爸說比較怕別人；但下面留言家長多表示有讓孩子去上學，雖然會怕但過度驚恐只是驚恐只是綁手綁腳，相信學校防疫工作已做得很好了。

新營區新進國小校長黃耿鐘說，今天沒有學生請假也沒有發燒要就診，學生戴口罩比例雖比較高，但家長有疑慮也是順應自然，學生健康良好，在學校上課不必戴口罩，午餐時打飯同學一定要戴口罩，用餐前要求所有學生一定洗手，校園落實防疫，開學日都很順利，學生不上課要請假，必須有理由是病假或事假等，但沒聽說有家長因害怕疫情而沒讓孩子來學校。

這位爸爸的貼文獲得不少家長回應，多數家長說有讓小朋友去上課了開學了，並認為其實學校或是幼兒園比我們家長還害怕疫情，並覺得自我防疫做好就很好了，真的常理心態面對過度驚恐只是綁手綁腳，但這位媽媽也附注（雖然我也怕家裡小朋友有個怎麼了)），透露出多數家長的憂心。