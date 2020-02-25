防疫開學日 慈濟精舍師父送自製茶樹酒精給嘉義縣學校

「合作共善！」，為打造宜居樂活的嘉義縣，縣長翁章梁與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文，上午在縣府簽署「慈善防災環保生態」合作備忘錄，雙方將成為協力夥伴，建立慈善關懷及防災合作機制；碰上防疫期開學日，慈濟送來精舍師父自製的「淨斯茶樹酒精」300公升，提供學校消毒守護，翁章梁對慈濟善行「足感恩！」。

合作備忘錄包括慈善關懷、醫療衛生、防災教育、生態環保、救災合作、公益人文等六大部分，另慈濟針對國內仍處緊張狀態的新冠肺炎疫情，配合縣府宣導民眾正確防疫，捐贈一批防疫物資及救災設備。

會場展示茶樹酒精，救災裝備防穿刺鞋墊、防割手套、3Ｒ太陽偏光守護眼鏡及救災物資；開學日，證嚴上人關心嘉縣師生健康防護，精舍師父特別製作「淨斯茶樹酒精」300公升，捐贈學校老師使用，為教育防疫奉獻心力。

嘉縣有慈濟大林分院，823水災慈濟救災救難，雙方未來在防災救災，將整合資源教育訓練，建立救災機制，深入社區促進鄰里互助；醫療衛生部分，除醫療關懷與促進健康，大林慈濟協助打造健康城市；環保生態持續落實資源回收分類、垃圾減量、防疫宣導、蔬食無痕、環保無塑等，針對氣候變遷進行生態永續、環境保護等科普知識教育推廣。