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世界7大令人期待公園來了 台南河樂廣場3月7日啟用

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
由中國城拆除後原址改建而成、擁有「世界七大令人期待公園」美譽的「河樂廣場」將在3月7日上午10時半啟用。圖／台南市都發局提供
由中國城拆除後原址改建而成、擁有「世界七大令人期待公園」美譽的「河樂廣場」將在3月7日上午10時半啟用。圖／台南市都發局提供

由中國城拆除後原址改建而成、擁有「世界7大令人期待公園」美譽的「河樂廣場」，將在3月7日上午10時半啟用。台南市都發局表示，河樂廣場將滿足各族群、各年齡層的需求及想像，誘發未來無限創意的可能。

台南市長黃偉哲表示，台南市近幾年的大型公共建設陸續與國際知名的建築事務所合作，繼2018年與荷蘭MVRDV合作的海安路景觀改造工程，以及2019年與日本坂茂合作的美術館二館開幕之後，由MVRDV設計的「河樂廣場TheSpring」將緊接著在今年春天開幕啟用，接下來即將完工的還有荷蘭Mecanoo團隊的圖書館總館以及MVRDV的新化果菜市場，台南市正逐步朝國際化城市邁進。

黃偉哲說，「河樂廣場」名稱自從被民眾票選出來後，大家對這個以「潟湖」為設計概念的市中心親水廣場便充滿期待，像是有阿公阿嬤想在河樂廣場看夕陽憶從前，家長想帶小孩來玩水，年輕人想在晚間散步約會，建築人想來朝聖國際建築大師的作品 ，網美想來拍網美照。

都發局指出，河樂廣場啟用之後，將推出一系列的宣傳活動，針對不同客群規畫不同面向的活動內容，可以讓大家更認識河樂廣場，並顛覆傳統使用廣場空間的想像。

首場推出的活動在3月7日當天下午2時，由市府及成大建築系共同邀約MVRDV首席建築師Winy Maas主講「建築與城市空間講座」，地點在成大光復校區建築系草階環境教室。

建築 荷蘭 黃偉哲

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