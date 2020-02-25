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台南市區最大親水場域 河樂廣場眾所矚目

中央社 / 台南25日電

有「世界七大令人期待公園」美譽的「河樂廣場」，將於3月7日啟用。近日台南市政府發布「河樂廣場」日夜美拍後，這座市區最大親水廣場便成為眾所矚目焦點。

台南市長黃偉哲表示，台南市近年大型公共建設陸續與國際知名的建築事務所合作，繼民國107年與荷蘭MVRDV合作的海安路景觀改造工程，以及108年與日本坂茂合作的美術館二館開幕之後；由荷蘭著名建築師MVRDV團隊設計，位於中西區的「河樂廣場 The Spring」將接著在3月開幕啟用。

開幕時點相當符合廣場的英文名稱The Spring（意即春天或湧泉），接下來即將完工的還有荷蘭Mecanoo團隊的圖書館總館，以及MVRDV的新化果菜市場，讓台南市正逐步朝國際化城市邁進。

黃偉哲透露，河樂廣場這個名稱自從被民眾票選出來後，大家對這個以「潟湖」為設計概念的市中心親水廣場便充滿期待，來自各方的關心及詢問絡繹不絕，阿公阿嬤想在河樂廣場看夕陽憶從前，爸爸媽媽想帶小孩來玩水，年輕人想趁夜間燈光美氣氛佳散步約會，建築人想來朝聖國際建築大師的作品，網美想來拍網美照。

台南市政府都市發展局表示，3月7日廣場正式啟用後，將推出系列宣傳活動，針對不同客群規劃不同面向的活動內容，可以讓大家更認識河樂廣場，並顛覆傳統使用廣場空間的想像。

依都發局規劃，第一場推出的活動即在3月7日當天下午2時，由市府及成大建築系共同邀約MVRDV首席建築師Winy Maas主講「建築與城市空間講座」，地點在成大光復校區建築系草階環境教室（戶外開放空間），若想聆聽首席建築師現場導覽，也歡迎參加7日上午10時半的啟用典禮。

台南市中正路尾廣四景觀改造廣場，由MVRDV團隊與國內「都市里人規劃設計有限公司」、李麗如建築師事務所共同規劃，並曾被富比世雜誌譽為「世界七大令人期待公園」之一，讓台南市躍上國際版面。

建築 荷蘭

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