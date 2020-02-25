不受疫情影響 台南虎頭埤遊客逆勢成長 228再推優惠

新冠疫情延燒，影響民眾出門意願，台南虎頭埤風景區春節過後接著推出情人節入門優惠，遊客人數逆勢加倍成長，隨著春暖花開，天氣轉晴，配合228連假到3月底，再推出平日使用台灣pay掃碼付費即可享套票優惠，鼓勵更多人出門曬太陽對抗疫情。

虎頭埤風景區主任陳宏田表示，虎頭埤園區廣闊不怕人擠人，環湖步道全長4.5公里，不論是帶著家裡的毛小孩來散步野餐，或是全家大小一同來騎單車或散步健行都很合適。遊客也能選擇搭乘園區內的腳踏船或太陽能船，於湖面上欣賞美麗風光。

情人節優惠至2月27日，虎頭埤遊客人數逆勢上漲，原本平日入園約5、6百人，現在都成長到上千人，假日更可高達2、3千人，接著是228連假，虎頭埤風景區管理所配合推動行動支付政策，減少紙鈔與錢幣使用，特別推出平日「雙人腳踏船行動支付套票」，只要200元(原價360元)，自即日起至3月底前，凡於平日以使用台灣pay掃碼付費即可享套票優惠，可享2人入園門票及雙人腳踏船一次，

虎頭埤也是許多遊客露營的好選擇，歡迎來擁抱大自然，讓身心靈透透氣，從2月28日至3月31日期間露營之遊客，每帳加贈腳踏船抵用券1張，讓您可以優惠價踩船體驗湖面風光。228連假期間，街頭藝人將於園區接棒演出，湖畔音樂繚繞為園區增添音樂與休閒氣息。

春季將到來，台南天氣怡人，虎頭埤迎來最舒服的季節，非常適合戶外草地野餐與露營活動，台南市府認為面對新冠肺炎疫情不要輕言放棄安全的戶外活動，一般戶外活動仍可照常進行。台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南戶外景點有許多，山區海邊皆有不錯景點，多往戶外走走有益身心，歡迎228三天連假可多多親近大自然。

詳細活動內容請見虎頭埤風景區官網，相關問題可洽詢虎頭埤風景區管理所（06）590-1325。