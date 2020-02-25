憂染新冠肺炎避回診 衛生局：慢性病患者勿擅自減停藥

新冠肺炎疫情日趨嚴峻，讓許多民眾憂心忡忡，部分慢性病患者近來更擔心進出醫院恐被傳染，逕自停藥或減少服藥次數，認為這樣可降低到院回診的次數，台南市衛生局提醒，慢性病患者絕對不能擅自減藥或停藥，務必先與主治醫師討論，否則可能會導致病情出現變化。

42歲擔任作業員的阿宏有思覺失調症病史，平時有規則返診及規律服藥，每3周返診一次，病情穩定，但最近受新冠肺炎疫情影響，容易緊張壓力大、睡不好，擔心若到醫院返診時會不會被傳染，衛生所公衛護理師追蹤關懷阿宏時，予以傾聽、評估精神症狀及衛教規則服藥重要性，並分享教導防疫新知，陪伴個案返診與主治醫師討論用藥及返診頻率等。

南市衛生局指，疫情快速蔓延，病毒也傳播至全球，台灣有1人死亡，造成多數民眾恐慌，擔心買不到口罩、酒精等防疫物資，更擔心被傳染，且有許多大型醫院為嚴格感染管制，而管制醫院出入口及縮減門診等防疫措施。更有多人因有旅遊史或接觸史，需居家自主隔離。

衛生局表示，原本即有思覺失調及心理困擾的民眾，對平時熟悉的醫療行為可能感到擔心焦慮，甚至為了不想頻繁進出醫院而嘗試減藥或停藥，導致病情的變化。思覺失調是一種慢性病，藉由生活作息調整，透過家人的支持及適當的藥物治療，定時返診追蹤治療就能穩定病情，恢復正常生活；在病情穩定期間，可藉由調整返診頻率，或是領取慢性病處方籤等方式，這過程一定要與主治醫師討論，不能擅自減藥或停藥，若病情復發，症狀可能更嚴重，須更長治療時間才能恢復穩定，這過程對自身健康維護可說是得不償失。

目前南市衛生局長期追蹤關懷有思覺失調的市民，由37區衛生所公衛護理師定期提供關懷訪視。