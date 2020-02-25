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怕孩子開學後沒有口罩用 有家長買5尺布裁切

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
今天開學，嘉義女中學生上課幾乎人人戴口罩。記者李承穎／攝影
今天開學，嘉義女中學生上課幾乎人人戴口罩。記者李承穎／攝影

今天是開學日，許多學生都戴口罩入校，嘉義市黃姓家長說，會擔心口罩不敷使用，她在開學前去布行買了5尺布，裁切成20片口罩大小，讓孩子戴醫療口罩時，外層覆蓋布，避免一下子就弄髒，希望讓醫療口罩的使用率提高。

她說，孩子用過敏症狀，因此家中本來就有備用的兒童口罩，但擔憂開學會染疫，這段期間都配合政府實名制買兒童用口罩，但若每天都要戴口罩，怎麼用都不夠，因此才想出用布覆蓋口罩的方法，「但最好是政府能發充足口罩」。

嘉義女中今天採用紅外線熱像儀為學生量體溫，學生只要走過鏡頭前即可量完，過程快速，但也發現幾乎每名學生都戴口罩，學務主任陳盈霖說，教育部並未規定學生都要戴口罩上學，但還是請同學在密閉環境、搭乘大眾交通工具時僅量配帶口罩，保護自己。

他說，學校在入校時就篩檢學生的體溫，並在中午時每班再量測體溫1次，做好防疫，且他們每班學生約36名，窗戶與課桌椅平行，都全部打開，其實空間寬敞、通風良好，請家長不必太過憂心。

嘉義市精忠國小校長楊凱勛說，這段期間有家長詢問教育部發的口罩是否直接發給學生，都一一解釋是給各校的備用口罩，若學生有上呼吸道症狀，又沒有口罩，便會發放。

嘉義市教育處長林立生說，開學第一天到各校視察，發現有許多學生都戴口罩，多是家長憂心，但各校入學時都有第一線人員嚴密把關，為孩子量體溫、噴酒精消毒，其實已做第一層篩檢，相信開學後「口罩會慢慢卸下來」。

他說，教育部發給嘉義市的口罩，再加上各校的存量，高達5萬多片，若有症狀也不怕沒口罩戴，家長不需過於恐慌。

嘉義女中今天學生入校，幾乎都戴口罩。記者李承穎／攝影
嘉義女中今天學生入校，幾乎都戴口罩。記者李承穎／攝影
今天開學，民生國中學生上課幾乎人人戴口罩。記者李承穎／攝影
今天開學，民生國中學生上課幾乎人人戴口罩。記者李承穎／攝影
今天開學，民生國中學生幾乎人人戴口罩。記者李承穎／攝影
今天開學，民生國中學生幾乎人人戴口罩。記者李承穎／攝影
嘉義女中今天採用紅外線熱像儀為孩子量體溫。記者李承穎／攝影
嘉義女中今天採用紅外線熱像儀為孩子量體溫。記者李承穎／攝影

口罩 嘉義 教育部

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