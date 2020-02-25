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開學防疫口罩夠嗎? 家長學校都有備用口罩使用暫無虞

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣太保市南新國小學生開學日大多在家先戴好口罩。記者魯永明／攝影
嘉義縣太保市南新國小學生開學日大多在家先戴好口罩。記者魯永明／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，今天高國中開學日，防疫口罩夠用嗎? 引起家長關心，嘉義縣167所高國中小除教育部配發備用口罩，校也自備口罩，加上家長備妥口罩，短期間不會缺口罩，但校長教師都擔心，防疫戰持續，口罩將不夠用，

教育部未強制規定學生戴口罩上學，但開學日學生大多戴口罩，開學後每天要戴口罩上學, 現在政府統一徵調口罩，藥局每天配售，每7天2片成人，4片兒童口罩，許多家長擔心子女上學不夠用，排隊購買備用。

嘉義縣學生近千人的大校、南新及大同國小都規定，開學後，只要有1名學生有呼吸道感染，全班戴口罩，兩校擔心配發口罩不夠，都備妥學生備用口罩，南新備妥上萬個口罩，大同也有20盒口罩，暫時足夠使用。

但大同國小說，兒童口罩方面，有校方準備備用口罩，加上家長購買備用，兒童口罩暫時夠用，但目前只有2盒成人備用口罩，不夠用。

口罩 教育部 開學日

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