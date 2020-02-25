影／台南善化草莓結實纍纍 大碗草莓冰塔品嘗滿口幸福

台南善化今年的草莓季逐漸進入尾聲，業者用心栽培的第2、3期開花陸續結實纍纍，期待將屆的228連假能帶來一波人潮，業者也推出滿是鮮草莓、古早煉乳、現打草莓醬做成的大碗「草莓冰塔」與草莓香腸，希望多樣口味招徠更多顧客消費。

善化草莓種植聚落在台一線台南善化、新市路段旁，民眾開車使用谷歌手機車輛導航就能輕易找到，近10家家業者種植面積約10公頃，部分業者以高架栽培方便照顧與遊客採果。

經營南科草莓園的黃姓業者說，草莓冰塔以新鮮草莓打成果醬鋪在刨冰打底，鋪上30顆飽滿大草莓及一球草莓冰淇淋，最後再淋上一圈圈香甜的老牌煉乳，微酸又甜的口感吸引不少遊客「品嘗幸福的感覺」。

業者表示，每年年底到隔年2、3月是善化草莓盛產季節，他因仔細管理照顧，遊客到清明節都還能到果園現採草莓、品嘗草莓美食。