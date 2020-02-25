228連假國道客運優惠 雲嘉南6條公路春遊路線

228連假即將到來，受新冠肺炎疫情影響，大眾公共運輸雖加強防疫消毒措施，但許多民眾不敢出遊，載客人數下滑，嘉義區監理所發布公路總局推出的連假三項優惠措施，以及雲嘉南6條熱門旅遊路線，鼓勵民眾出門春遊。

嘉義區監理所說，228連假從27日至3月1日，公路總局推出三項優惠措施：國道客運90條路線平均約85折優惠；台灣好行39條路線電子票證半價優惠，高鐵、台鐵、國道客運轉乘地區客運一段票免費。其中，日統客運4條路線優惠票價50元，和欣客運7條路線都有打折優惠。

推薦六條雲嘉南春遊公路路線：雲林崙背鄉「千巧谷牛樂園」：公車路線：斗六火車站出發：日統客運7011斗六-六輕至西螺站，轉乘7012西螺-麥寮往返共10班。

另有「古坑鄉綠色隧道、劍湖山世界、華山咖啡大街」：公車路線：斗六火車站出發：嘉義客運Y01斗六火車站-華山咖啡大街，假日往返20班；台西客運7129斗六-苦苓腳 假日往返4班。

嘉義縣「梅山、太平雲梯、竹林茶坊」：公車路線：嘉義火車站出發：公車處7304嘉義-梅山 (經大林)假日往返共29班；7323嘉義-梅山 (經竹崎)假日往返共24班，從梅山站轉乘公車處107梅山- 太平假日往返共36班。

「奮起湖」：公車路線：高鐵嘉義站出發：公車處7329A高鐵嘉義站-阿里山往返共2班；嘉義火車站出發：公車處7302嘉義-奮起湖往返共4班；7322AD嘉義-阿里山 往返共4班。

阿里山森林遊樂園區：公車路線：嘉義火車站出發：公車處7322嘉義-阿里山每日往返共20班；高鐵嘉義站出發：公車處7329高鐵嘉義站-阿里山每日往返共8班

台南關仔嶺溫泉、水火同源、火山碧雲：公車路線：嘉義火車站出發：嘉義客運7214嘉義-關子嶺往返共22班；新營火車站出發：新營客運黃幹線白河-新營往返共42班；黃12白河-關子嶺往返共16班。