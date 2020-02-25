台南開學防疫從嚴 黃偉哲：單校一例確診就准假

教育部規定學校防疫停課標準是1人確診全班停課14日，2人全校都停，台南市放寬學童請假規定，市長黃偉哲今天說，如果學校出現1例確診，其他學童家長有疑慮，尊重家長為孩子請假。

黃偉哲早上到億載國小關心武漢肺炎防疫措施實施情況時表示，各學校的防疫標準作業將維持到疫情解除。

黃偉哲表示，今天是開學日，所以一早就到學校來看看新的防疫措施有沒有落實及學生到校的狀況。市府事先已參考中央流行疫情指揮中心的建議，制定防疫標準作業程序提供給各校；包括陪送人員只能送學生到校門口，學生入校前先接受手部酒精清潔再量測額溫。如果額溫偏高或有相關症狀，先到旁邊的篩檢區做檢查。

黃偉哲表示，各學校在這個學期都將維持這套標準作業程序，直到疫情解除。另外，學校也會在每天上課前、下課後，對教室等相關區域進一步做清潔，使防疫工作到位。

他說，規模比較大的學校就需要比較多人力來執行各項措施，因此除了簡化學校的出入口到一個至兩個，以往學校禮堂會租借給社區辦婚禮或活動，這段時間也一概不准，降低學校與外界接觸的機會。

黃偉哲表示，雖然中央規定一個學校出現兩個確診案例才會停課，但以實務操作上來看，只要出現一個確診案例，雖然學校照開、課照上，家長就不會放心把孩子送到學校來。所以將來若有這種情況發生，市府就會尊重家長為孩子請假的做法。

他說，各項工作都是希望延緩或降低社區感染的時程及機會，已經有些號稱醫療技術水準比台灣好的國家出現一些狀況，台灣目前雖然守得很辛苦，但防線還是勉強算有守住。希望國人，還有學生及家長們可以確實配合防疫措施。