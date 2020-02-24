嘉義竹崎親水公園將完工 與設想有落差引起爭議

嘉義縣竹崎親水公園2期工程預計將於今年3月底完工，嘉義縣議員何子凡日前前往察看，發現公園內整修過的水圳與整修前沒太大區別，與原本的設計圖有落差，嘉義縣水利處回應，經過與管理單位竹崎鄉公所討論，考量後期管理，並沒有太大更改。

何子凡表示，他曾多次與水利處長建議，期望竹崎親水公園的整修能更符合當地民眾需求，但嘉義縣政府都表示，他們會統籌通盤規畫，當初園區內的改造設計沒有邀請議員參與公聽會或協調會討論，現在即將建成卻與原本計畫簡報的樣子完全不同，何子凡認為縣府將維修經費浪費掉了。

嘉義縣水利處副處長朱崧豪表示，竹崎親水公園發包經費約250萬左右，原本設計圖中預計將兒童親水區設置的階梯形水圳，考量日後下大雨可能對兒童造成危險，不方便管控又容易導致淹水，對鄉公所來說也不好整理，因此只將水圳的水泥邊重鋪，並在兒童遊樂區加上欄杆。

施工單位賴姓主任表示，竹崎親水公園除了整修水圳兩岸，也將親水公園門口加上與後面山景呼應的石頭造景，並將公園內的步道換上容易整理且透水性佳的地磚，兩座吊橋重新油漆，以及將兒童親水區及旁邊鯨魚意象的兒童攀爬區水泥地面加上PU材質的軟性地面，避免兒童跌倒受傷。