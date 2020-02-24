嘉縣太保市公所建新行政大樓獲中央補助 今辦動土典禮
嘉義縣原太保市公所辦公廳舍自民國66年興設完成，屋齡已43年，歷經921地震衝擊後，建築師公會結構安全鑑定判定為危險建築物，為改善公所建物結構安全及房屋老化問題，太保市公所積極規劃興建太保市行政大樓，也獲得中央「前瞻基礎建設之城鄉建設計畫」補助。
太保市公所新行政大樓將斥資1億3800萬元興建，預計111年3月底完工，太保市公所表示，公所是第一線服務民眾的公部門，為了提供居民更舒適的公共服務品質，107年7月向內政部提出申請重建補助案，同年10月核定補助，並於108年7月獲得內政部核定補助7895萬4千元，加上公所自籌經費，預計投入1億3800萬元興建新廳舍。
太保市長黃榮利說，新建行政大樓也徵詢公所員工意見，讓長期在公所辦公的公務人員決定是否新建，感謝內政部的補助，讓太保市民未來能夠擁有更好的辦公品質。
嘉義縣長翁章梁表示，公所是第一線接觸民眾的公部門，許多補助都是由公所向上申請的，全台有許多鄉鎮公所都有老舊問題，能爭取到內政部補助經費實屬不易，盼新建的行政大樓能帶動周邊居住、交通、及經濟發展。
立委蔡易餘指出，未來太保將有兩顆引擎啟動，東太保將有新貨物轉運中心區，西太保高鐵特區將有新的市地重劃，包括周邊高鐵特區、故宮南院、長庚醫療等，加上水牛公園及周邊環境打造成為觀光休閒驛站，將成為居民新生活圈，地方發展可期。
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