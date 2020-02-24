台南熱門打卡地 「大魚的祝福」將閉關改造

台南安平著名的打卡景點「大魚的祝福」即將封閉，為配合周邊景觀的整體打造，將從3月2日起封閉，一直到6月20號才會重新開放，提醒想前往的民眾可以趁著228假期前往，否則短時間內看不到。

台南市政府觀光旅遊局表示，位於安平港濱歷史公園內的「大魚的祝福」巨型鯨魚藝術裝置，因為繽紛吸睛的造型成為眾多遊客拍照打卡熱點，並於日前甫獲得「2019台灣景觀大獎」的肯定。