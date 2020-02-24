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台南熱門打卡地 「大魚的祝福」將閉關改造
台南安平著名的打卡景點「大魚的祝福」即將封閉，為配合周邊景觀的整體打造，將從3月2日起封閉，一直到6月20號才會重新開放，提醒想前往的民眾可以趁著228假期前往，否則短時間內看不到。
台南市政府觀光旅遊局表示，位於安平港濱歷史公園內的「大魚的祝福」巨型鯨魚藝術裝置，因為繽紛吸睛的造型成為眾多遊客拍照打卡熱點，並於日前甫獲得「2019台灣景觀大獎」的肯定。
為了整體打造安平港濱旅遊環境新風貌，市府觀光旅遊局特別將「大魚的祝福」廣場重新規劃舒適的座椅及植栽，而在對岸的安平遊憩碼頭亦將增添特色景觀星點牆，呼應鯨魚意象作品，在廣場舞台及座椅區，則是提供必要性燈光照明供活動使用，並透過與漁人碼頭(乘船處)至港濱歷史公園的串聯，讓遊客來台南除了能體驗遊船，同時還能欣賞到多層次的美麗港濱夜景。
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