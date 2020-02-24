國民黨不分區立委林文瑞 斗六成立山線服務處

國民黨不分區立委林文瑞今天在雲林縣斗六市成立山線服務處，由前林頭里長黃勝志擔任服務處特助，林文瑞表示，國民黨在雲林縣只有他一席立委，除原有虎尾服務處，考量山線地區鄉親需要服務，為免舟車勞頓，就近在斗六設服務據點。

林文瑞雲林縣山線服務處今天在斗六市成立，地點位於文化路與警民街口、鎮東國小旁，林文瑞表示，虎尾服務處可就近服務海線地區鄉親，山線服務處誠意後，可在斗六直接為民服務，包括斗六市長林聖爵與各級民意代表平時也願意到服務處義務服務，各級民代相互結合，才不會有所疏漏。

林文瑞表示，立法院面對的是中央各部會全國性的問題，但他不會忽略地方鄉親的個別需求，相信與民眾直接面對面了解地方問題，再反映到中央，能夠直接貼近在地需求。