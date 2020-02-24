快訊

韓國提升至第三級警告 明起返國入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎又新增兩病例！案27太太和小兒子感染

創全國之先 南市消防局嚴禁乘坐消防車後艙

中央社 / 台南24日電

高雄市日前發生出勤消防車遭追撞，造成1死4傷不幸。台南市消防局創全國之先，規定消防搶救車輛後艙僅作裝備器材置放，嚴格禁止乘坐，出勤人員分散分隊其它救災車輛乘座前往。

為保障外勤消防人員行車安全，減少消防人員車禍傷亡事件，台南市政府消防局長李明峯指示內外勤人員18日召開「改造小組會議」、21日「行車規範會議」，從出勤規定、教育訓練、車輛警示燈、意外保險等層面，共同研商守護外勤消防同仁安全對策。

消防局災害搶救科表示，相關規定包括邇後90輛消防搶救車輛後艙，僅作為為裝備器材置放空間，嚴禁乘坐，並符合行照上可搭乘人數，出勤人員分散分隊其它救災車輛乘座前往。

另外，3月4日份舉辦外勤人員防禦駕駛訓練及道安講習，加強宣導正確行車觀念及駕駛技巧。再三提醒同仁，駕駛行經紅燈及閃紅燈路口「應先停止」，確認所有車輛均已停駛禮讓後，方可再前進，並隨時採取必要剎車措施，以維護同仁及用路人之安全，降低車禍之發生。

各大隊督導落實救災人員出勤前依規定先著裝完成後再上車，並確實繫上安全帶，以維護行車安全。先改裝2輛消防車警示燈，以符合歐盟ECE R65或美國SAE認證，並汰換老舊低功率警示燈。各式消防、救災、救護車都已完成安裝行車紀錄器。

由「台南市消防之友會」額外補助外勤消防人員意外醫療保險，救火兄弟多一份保額新台幣300萬元保障。未來將採購「單艙雙排消防車底盤」，每輛車需增加100萬元預算，以滿足合法1車多人乘坐需求。

李明峯表示，建構消防人員行車安全機制，要從車輛合法安全性、警示燈性能、人員駕駛技巧及觀念、意外保險方面進行提升，落實消防人員出勤行車規範，降低車禍肇事及人員傷亡，才能保障用路人及消防弟兄出勤救災行車安全無虞。

車禍 保險

延伸閱讀

南市議員關心消防員出勤安全 消防局：嚴禁車後艙載人

南韓各地調救護車至疫區抗疫 網感動謝消防醫護

「消防健康是最重要資本」 少女瀕死被救回感謝信超溫馨

台南行動急診室 獲贈先進救護車

相關新聞

台南熱門打卡地 「大魚的祝福」將閉關改造

台南安平著名的打卡景點「大魚的祝福」即將封閉，為配合周邊景觀的整體打造，將從3月2日起封閉，一直到6月20號才會重新開放...

嘉義縣新任社會局長 蕭英成今上任

嘉義縣長翁章梁今天上午在社會局禮堂主持卸新任局長交接典禮，翁章梁除了感謝代理局長張翠瑤這段時間的辛苦付出，讓社會局的業務...

228出遊 到走馬瀨農場炮城攻略賽

台南市農會經營的走馬瀨農場推出門票優惠專案，二二八連續假期三天入場遊客，身分證字號有228當中一碼，可享門票200元，中二碼享票價150元，中三碼當日入場免費（原價250元）。四年一次的2月29日生日壽星旅客，出示相關識別證件，即可免費入場。

影／挺抗疫展愛心！台南多家企業提供康那香員工午餐

一同抗疫我挺你！同為出身台南的Mr拉麵、異人館、迷客夏與永樂燒肉飯等公司，感謝不織布大廠台南康那香全力投入生產口罩，今在...

太保消防分隊新廳舍今動土 明年4月底完工

嘉義縣消防局太保分隊廳舍至今已使用47多年，老舊建築牆壁、梁柱多處龜裂，經縣府及消防局多年努力、編列預算，今天上午在原消...

支持醫護防疫 東成醬油送5千份豬腳麵線及茶葉蛋

在台南府城飄香超過一甲子的「東成醬油」公司，為感謝奇美醫學中心醫護人員為2019新型冠狀病毒防疫辛勞付出，準備了5000...

科技人返鄉濟貧不忘防疫 加贈高科技奈米抗菌納離水

疫情升溫，雲林縣北港鎮旅外的納諾科技公司董事長呂鴻圖返鄉濟貧，每年選擇在土地公聖誕，透過北港金福綏慈善協會舉辦公益活動，...

台南市北區易肇事路段 警方加強交管及取締違規

台南市北區和緯路、中華北路、公園路等路段，經警方分析統計是民眾易違規肇事路段，市警五分局從今年2月起針對這些路段加強執法...

228連假鼓勵出遊 台南市農會走馬瀨農場推多項優惠

新冠肺炎疫情造成許多民眾不願出門旅遊，台南市農會經營的走馬瀨農場推出門票優惠專案，活動期間228連續假期3天入場遊客身分...

弱勢夫妻住漏水屋 志工助修繕

台南市善化區75歲鄭姓老翁拄拐杖，他64歲妻子則要靠輪椅出入，雖然育有兒女，但長子經濟收入不穩定，全仰賴女兒薪資，無力修繕破舊的住所，市府勞工局昨天結合慈濟志工和各職業工會幫忙修屋，預計下月完工，給夫婦一個「希望家園」。

嘉縣農地管制 地方憂難翻身

中央今年4月30日要公告「直轄市、縣市國土計畫」，嘉義縣土地9成以上畫設農地及限制發展用地，未訂配套措施，地方擔憂農地被管制無法翻身，城鄉貧富差距反而加大，縣府建議，都會區應透過「農地權交易機制」，向農業縣市購買不足糧食的基本量，才能避免「土地轉型不正義」。

雲林蒜頭葉黃化 邀專家診斷

雲林蒜農近日反映蒜頭葉面呈現黃化、結球小等現象，憂心影響未來收成，雲林縣府邀集台南農改場專家到場勘查，研判是氣候不穩，導致農民栽培管理的困難。

熱門新聞

大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

正隆竹北廠今起免費送消毒水 助居民環境消毒防疫

大甲媽遶境如期舉辦 民俗專家：別卸責給「神明保佑」

台南林初埤木棉花人潮現 業者推薦白河後壁不同風情

訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長

超浪漫！澄清湖畔紅花風鈴木全面盛開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。