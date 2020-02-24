創全國之先 南市消防局嚴禁乘坐消防車後艙

高雄市日前發生出勤消防車遭追撞，造成1死4傷不幸。台南市消防局創全國之先，規定消防搶救車輛後艙僅作裝備器材置放，嚴格禁止乘坐，出勤人員分散分隊其它救災車輛乘座前往。

為保障外勤消防人員行車安全，減少消防人員車禍傷亡事件，台南市政府消防局長李明峯指示內外勤人員18日召開「改造小組會議」、21日「行車規範會議」，從出勤規定、教育訓練、車輛警示燈、意外保險等層面，共同研商守護外勤消防同仁安全對策。

消防局災害搶救科表示，相關規定包括邇後90輛消防搶救車輛後艙，僅作為為裝備器材置放空間，嚴禁乘坐，並符合行照上可搭乘人數，出勤人員分散分隊其它救災車輛乘座前往。

另外，3月4日份舉辦外勤人員防禦駕駛訓練及道安講習，加強宣導正確行車觀念及駕駛技巧。再三提醒同仁，駕駛行經紅燈及閃紅燈路口「應先停止」，確認所有車輛均已停駛禮讓後，方可再前進，並隨時採取必要剎車措施，以維護同仁及用路人之安全，降低車禍之發生。

各大隊督導落實救災人員出勤前依規定先著裝完成後再上車，並確實繫上安全帶，以維護行車安全。先改裝2輛消防車警示燈，以符合歐盟ECE R65或美國SAE認證，並汰換老舊低功率警示燈。各式消防、救災、救護車都已完成安裝行車紀錄器。

由「台南市消防之友會」額外補助外勤消防人員意外醫療保險，救火兄弟多一份保額新台幣300萬元保障。未來將採購「單艙雙排消防車底盤」，每輛車需增加100萬元預算，以滿足合法1車多人乘坐需求。

李明峯表示，建構消防人員行車安全機制，要從車輛合法安全性、警示燈性能、人員駕駛技巧及觀念、意外保險方面進行提升，落實消防人員出勤行車規範，降低車禍肇事及人員傷亡，才能保障用路人及消防弟兄出勤救災行車安全無虞。