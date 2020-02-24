嘉義縣新任社會局長 蕭英成今上任

嘉義縣長翁章梁今天上午在社會局禮堂主持卸新任局長交接典禮，翁章梁除了感謝代理局長張翠瑤這段時間的辛苦付出，讓社會局的業務能不間斷的順利推展外，並期勉新任社會局長蕭英成能以豐富的學養與歷練，帶領社會局同仁持續戮力為公。

蕭英成為朴子市人，中國文化大學法律、社工雙學士，先後在文化環境基金會、臺南縣政府縣長秘書、社會處長等；離開公部門後先後擔任鴻海集團公關室主任、永齡慈善基金會副執行長等。在公私部門相關領域，具充分歷練與實務經驗。

翁章梁說，蕭英成具法律、社工雙學位，加上以往工作經驗豐富；如今回到家鄉服務，相信以他的學經歷必能得心應手，縣內許多社會福利機構、網絡，仍在建立中，盼蕭英成上任後能，大力推動社政業務發展；在目前老人照顧覆蓋率約52%，盼未來往65%為目標邁進。

蕭英成說，感謝縣府同仁指點，讓他快速進入狀況，身為嘉義出身的子弟，了解嘉義縣目前正處超高齡社會，往後將會加強嘉義縣的社會福利、社會安全網，並且落實對老弱婦孺及身障者等的照顧。