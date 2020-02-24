影／挺抗疫展愛心！台南多家企業提供康那香員工午餐

一同抗疫我挺你！同為出身台南的Mr拉麵、異人館、迷客夏與永樂燒肉飯等公司，感謝不織布大廠台南康那香全力投入生產口罩，今在立委郭國文帶領，前往康那香台南將軍廠區提供各店招牌料理與飲料，以行動表達為員工打氣。

包括郭國文、台南市議員蔡蘇秋金、Mr拉麵董事長野崎孝男、迷客夏董事長林建燁、異人館總經理林岡立等人，一起來到康那香台南將軍廠區，向連日來辛苦加班員工表達敬意，而3月2日由永樂燒肉飯贈送燒肉飯、異人館送招牌美食便當各100份，迷客夏將再提供200杯茶飲。

今在現場由野崎孝男帶領員工現煮拉麵200碗，而迷客夏飲料贈送的200杯，每杯茶飲上貼紙還印上「台灣防疫康那香加油」，展現貼心一面。

「全力配合政府，感謝同仁辛苦」，87歲康那香董事長戴榮吉說，目前政府徵用口罩產能，由原來每天15萬片提高至21萬片，同仁都相當辛苦配合加班，當政府防疫後盾。