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影／挺抗疫展愛心！台南多家企業提供康那香員工午餐

聯合報 / 記者謝進盛/台南即時報導
康那香員工享用拉麵。記者謝進盛／攝影
康那香員工享用拉麵。記者謝進盛／攝影

一同抗疫我挺你！同為出身台南的Mr拉麵、異人館、迷客夏與永樂燒肉飯等公司，感謝不織布大廠台南康那香全力投入生產口罩，今在立委郭國文帶領，前往康那香台南將軍廠區提供各店招牌料理與飲料，以行動表達為員工打氣。

包括郭國文、台南市議員蔡蘇秋金、Mr拉麵董事長野崎孝男、迷客夏董事長林建燁、異人館總經理林岡立等人，一起來到康那香台南將軍廠區，向連日來辛苦加班員工表達敬意，而3月2日由永樂燒肉飯贈送燒肉飯、異人館送招牌美食便當各100份，迷客夏將再提供200杯茶飲。

今在現場由野崎孝男帶領員工現煮拉麵200碗，而迷客夏飲料贈送的200杯，每杯茶飲上貼紙還印上「台灣防疫康那香加油」，展現貼心一面。

「全力配合政府，感謝同仁辛苦」，87歲康那香董事長戴榮吉說，目前政府徵用口罩產能，由原來每天15萬片提高至21萬片，同仁都相當辛苦配合加班，當政府防疫後盾。

「台灣防疫不僅是亞洲冠軍，更是世界冠軍。」郭國文說，這次政府民間全力防疫，目前可說相當成功，醫療人員、各藥局外，第一線生產口罩的廠商更是辛苦，日前好友野崎孝男提議下，他牽線結合一些台南的企業、商家，為大家相挺，為更盼望能平安度過這次疫情。

Mr拉麵員工忙煮拉麵。記者謝進盛／攝影
Mr拉麵員工忙煮拉麵。記者謝進盛／攝影
康那香員工享用拉麵。記者謝進盛／攝影
康那香員工享用拉麵。記者謝進盛／攝影
每杯迷客夏茶飲都貼上臺灣防疫康那香加油字體，表達敬意。記者謝進盛／攝影
每杯迷客夏茶飲都貼上臺灣防疫康那香加油字體，表達敬意。記者謝進盛／攝影
迷客夏董事長林建燁（中）親自奉上自家茶飲慰問康那香員工。記者謝進盛／攝影
迷客夏董事長林建燁（中）親自奉上自家茶飲慰問康那香員工。記者謝進盛／攝影
台南市議員蔡蘇秋金（右起）、立委郭國文、康那香董事長戴榮吉、Mr拉麵董事長野崎孝男、異人館總經理林岡立、迷客夏董事長林建燁，來到康那香台南將軍廠區。記者謝進盛／攝影
台南市議員蔡蘇秋金（右起）、立委郭國文、康那香董事長戴榮吉、Mr拉麵董事長野崎孝男、異人館總經理林岡立、迷客夏董事長林建燁，來到康那香台南將軍廠區。記者謝進盛／攝影

口罩 郭國文 拉麵

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