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嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

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228出遊 到走馬瀨農場炮城攻略賽

聯合晚報 / 記者周宗禎/台南報導
228連假台南市農會經營的走馬瀨農場規畫許多演出與趣味活動。 記者周宗禎／翻攝
228連假台南市農會經營的走馬瀨農場規畫許多演出與趣味活動。 記者周宗禎／翻攝

229壽星入場免費

台南市農會經營的走馬瀨農場推出門票優惠專案，二二八連續假期三天入場遊客，身分證字號有228當中一碼，可享門票200元，中二碼享票價150元，中三碼當日入場免費（原價250元）。四年一次的2月29日生日壽星旅客，出示相關識別證件，即可免費入場。

台南市農會總幹事吳正仁表示，走馬瀨農場有廣闊120公頃腹地，風景優美、空氣新鮮，為鼓勵台灣民眾至戶外踏青，規畫這項優惠活動。

走馬瀨農場許場長哲鳴說，二二八連假推出每日一場炮城攻略賽，增添活動趣味，也象徵炸出好運，轟走蔓延的武漢肺炎疫情，希望大家都保持健康平安。

參賽者須滿18歲以上，炮城攻略賽成功扔擲者，可獲得蘭花會館平日住宿五折券，及免費兌換田媽媽草香餐坊道地食材牧草麵(價值120元)。

住宿方面以兩人房的價格，可免費升等為四人房房型。除了趣味體驗活動外，還有鄉村劇場表演烏克蘭特技秀、圓形廣場演出精彩哈薩克飆馬特技秀等演出。

走馬瀨農場表示，場內玩樂設有射箭、單車、腳踏船、碰碰船、遊園車及高爾夫球練習打擊、親子廣場及鄉村劇場等，飲食設有農委會輔導經營田媽媽草香餐坊、穆斯林認證穆野風情餐廳以及場內設有露營區、烤肉區，住宿則有蘭花會館、歐式旅館及渡假木屋。

活動資訊洽06-5760121、農場官網http://www.farm.com.tw、臉書粉絲團「走馬瀨農場」。

劇場 露營區

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