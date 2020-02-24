支持醫護防疫 東成醬油送5千份豬腳麵線及茶葉蛋

在台南府城飄香超過一甲子的「東成醬油」公司，為感謝奇美醫學中心醫護人員為2019新型冠狀病毒防疫辛勞付出，準備了5000份白曝豬腳麵線及「幸福茶葉蛋」，今天起分批送至奇美醫學中心，東成醬油總經理鄭旭峰到場代表贈送，市長黃偉哲也來見證，向第一線抗疫防疫人員表達感謝。

奇美表示，因應冠狀病毒防疫各項作業，不敢鬆懈，已準備負壓隔離病房及嚴謹的醫療配套措施，而且全院同仁都投入防疫工作。

東成醬油主要生產醬油、醬油膏、豆瓣醬、辣椒醬等美食調味料，這次希望盡企業社會責任，支持醫護人員防疫。董事長鄭登奇捐贈旗下集團「東成幸福婚宴會館」的特色料理白曝豬腳麵線及幸福茶葉蛋，「向奇美全體醫護和防疫人員致謝，感謝一路守護民眾的健康，希望為全體奇美醫院人員加油打氣，消除新冠肺炎的辛勞，並帶來幸福圓滿」。