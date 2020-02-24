科技人返鄉濟貧不忘防疫 加贈高科技奈米抗菌納離水

疫情升溫，雲林縣北港鎮旅外的納諾科技公司董事長呂鴻圖返鄉濟貧，每年選擇在土地公聖誕，透過北港金福綏慈善協會舉辦公益活動，借以向土地公祝壽，宏揚福德正神仁愛博濟精神，今年呂董事長親自返鄉，並加贈諾康生技公司所產用來抗菌防疫的納離水，為清寒家庭的健康把關，用心良苦。

今天一早有許多的志工、各里里長紛紛前來領取米麵油等生活物資，縣議員蔡孟真、前北港鎮長張勝智、鎮代許玉明也來幫忙發送，大批愛心物資一車車運出，把愛送到家。

金福緩慈鄯會理事長葉勝裕說，金福綏慈善協會每年結合社會善心資源，發起物資捐贈，感謝旅外北港子弟董事長呂鴻圖，每年捐錢與物資幫助故鄉的貧困家庭，今年再捐贈50萬元給慈善會，更帶來3000瓶奈米抗菌噴霧納離水，作為弱勢家庭防疫之用，深具意義。

葉勝裕表示，這次民生物資有白米5000斤，以及油、米粉、麵條等物資共450份，花費約30多萬元，除送給低收入戶和北港鎮28里的「邊緣戶」，更加送給多間身心障礙教養院所，把愛心傳遞到更多角落。

呂鴻圖說，他吃北港米、喝北港水長大，為故鄉盡棉薄之力，一直是他的心願，15年前和葉會長成立金福綏慈善協會，從送一包米做起，拋磚引玉，如今有更多的志工及善心人士加入行列，愛心如潮，他深感欣悅，今年疫情肆虐，特別加贈獲長庚大學及SGS雙認證的高科技奈米抗菌納離水，幫邊緣戶做好防疫。