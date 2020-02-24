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228連假鼓勵出遊 台南市農會走馬瀨農場推多項優惠

聯合報 / 記者周宗禎/台南即時報導
228連假台南市農會經營的走馬瀨農場規畫許多演出與趣味活動。記者周宗禎/翻攝
228連假台南市農會經營的走馬瀨農場規畫許多演出與趣味活動。記者周宗禎/翻攝

新冠肺炎疫情造成許多民眾不願出門旅遊，台南市農會經營的走馬瀨農場推出門票優惠專案，活動期間228連續假期3天入場遊客身分證字號有「2、2、8」，中一碼可享門票200元、中二碼享票價150元，中三碼則當日入場免費（原價250元）。另四年一次的229生日壽星旅客出示相關識別證件，即可免費入場。

台南市農會總幹事吳正仁表示，走馬瀨農場有廣闊120公頃腹地，風景優美、空氣新鮮，為鼓勵台灣民眾至戶外踏青，走出戶外一起找尋健康，規畫這項優惠活動。

走馬瀨農場許場長哲鳴表示，新春活動「喜氣攻炮城」活動大受好評，二二八連假再推出每日一場「炮城攻略賽」增添活動趣味性，同時也象徵炸出好運、轟走蔓延的武漢肺炎疫情，希望大家都保持健康、平安。

因活動過程使用炮竹扔擲，故參賽者須滿18歲以上，炮城攻略賽成功扔擲者，可獲得蘭花會館平日住宿五折券及免費兌換田媽媽草香餐坊道地食材牧草麵(價值120元)。

住宿方面推出「2+2專案」原房價再降一折，以兩人房的價格即可免費升等為四人房房型。除了趣味體驗活動外，仍有刺激感官之假日限定雙秀盡現，鄉村劇場表演烏克蘭特技秀、圓形廣場演出精彩哈薩克飆馬特技秀等演出。

走馬瀨農場表示，場內玩樂設有射箭、單車、腳踏船、碰碰船、遊園車及高爾夫球練習打擊、親子廣場及鄉村劇場、圓形廣場等，飲食設有農委會輔導經營田媽媽草香餐坊、穆斯林認證穆野風情餐廳以及場內設有露營區、烤肉區，住宿則有蘭花會館、歐式旅館及渡假木屋。

活動資訊洽06-5760121、農場官網http://www.farm.com.tw、臉書粉專專頁搜尋走馬瀨農場。

為鼓勵民眾出遊，228連假台南市農會經營的走馬瀨農場推多項優惠。記者周宗禎/翻攝
為鼓勵民眾出遊，228連假台南市農會經營的走馬瀨農場推多項優惠。記者周宗禎/翻攝

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