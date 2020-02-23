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台南林初埤木棉花人潮現 業者推薦白河後壁不同風情
聞名全台的台南白河林初埤木棉花季昨登場，湧入大批遊客賞花，在地業者也把握機會推銷白河附近景點，邀請遊客體驗白河小鎮不同風情。
台灣區觀光總會副總會長、台灣萬里長城城主林務局長（原名林士榮）表示，全台觀光產業，因2月初受新冠疫情影響而重創，都很盼望能走出低潮，正是白河林初埤木棉花綻放，適合闔家出遊。
他表示，白河林初埤木棉花日來遊客大增，久違人潮再度湧現，接著台灣國際蘭花展在下月7日在後壁烏樹林登場，春遊白河、後壁正此時。
林務局長建議遊客，基於防疫考量，民眾可多安排臨近的戶外亮點，像是水火同源外，更可以先來逛占地數萬坪，空氣好，風景視野極佳的「台灣萬里長城」，去感受體驗一下穿越古今，一秒變格格、三秒當皇帝皇后滋味，且有兵馬俑相伴、懷舊老街、開封府、江山樓酒家、龍門客棧、山海關、美人關等建築關卡。
遊客也可前往鄰近碧雲寺、大仙寺，更可到白河關仔嶺泡個美人湯洗滌身心 ，還有美味的甕仔雞更是不容錯過，闔家出遊一日或兩日遊都相當適合。
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