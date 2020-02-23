大甲媽繞境將舉行 新港鄉民擔心疫情盼有配套措施

台中大甲鎮瀾宮媽祖一年一度的繞境活動預計將於3月22日抵達嘉義縣新港鄉奉天宮，初步估計將有10多萬人從台中一路南下，隨著新冠肺炎疫情影響，新港鄉民擔心此繞境將可能把病毒帶到嘉義，日前於在地臉書社團「新港大代誌」詢問新港人意見，引起多方討論。

部分新港鄉民提議是否能將遶境活動改為視訊直播，也有民眾表示，每年這個時節，來自全台各地的香客將抵達新港，並借住鄰近學校、活動中心等，但是下周即將面臨開學，校方即使長期以來都很努力進行消毒，也很難在繞境隔天完全杜絕病毒，令家長及學校老師擔心。

奉天宮表示，廟方聽到了民眾的意見，也期望能將傷害減到最小，明天上午將臨時邀請大甲鎮瀾宮主席及副主席、嘉義縣政府、新港鄉公所、嘉義縣新港文教基金會等各單位前往舉行會議，看如何應對這次疫情影響，並討論出最佳解決方案。

奉天宮表示，本次會議也將邀請2003年抗SARS有功的小鎮醫師陳錦煌分享當年的防疫方法，推廣給民眾學習，至於許多民眾擔心口罩及酒精不足的問題，因目前政府還沒有相關配套措施，廟方近期只能請志工協助以自身健保卡額度換取，相信經過各方努力，能度過這次難關。

新港文教基金會表示，為因應新冠肺炎疫情，基金會決定原本每年固定提供的供餐服務將暫停，避免群聚感染的可能，而餐具的提供單位大地工作坊也決定不提供所有合作單位重複清洗使用的碗筷，基金會將改成提供洗手台及衛教服務，推廣常洗手的習慣。