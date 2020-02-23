不受疫情 佳里阿勃勒北頭洋全國馬拉松如期登場

不受新冠肺炎疫情影響，已舉辦多年的叱吒風雲阿勃勒北頭洋全國馬拉松路跑，仍照原來時程，安排下月22日上午5點起在台南佳里北頭洋平埔文化園區開跑。

這項路跑分為全馬（42.195K）、半馬（21K）、挑戰組（11.5K）、快樂健走組（5.5K），共有約3000人與會，主辦單位說，今年因疫情影響，已謝絕數名中港澳選手參賽，都已退費。

至於路跑沿線補給站食物陳列，仍會比照往年，但會加強衛生防護；如禁止用手抓取食物，改以竹籤避免接觸，同時進場前動線，除放置有消毒酒精，選手得一律量額溫，一旦發現發燒，將禁止入賽。

此外在水分補充方面，也會提供茶杯，避免口水接觸，主辦單位強調，防疫至上，對於與會選手自主健康防疫管理有信心。