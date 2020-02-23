台南古都馬拉松受疫情影響參賽人數少3成 網友：小吃咧

國內知名的馬拉松賽事台南古都馬拉松將在3月1日登場，受到新冠肺炎疫情影響，大約有3成退賽，但仍有1萬4331人將參與，主辦單位為了防疫相當用 心，連以往知名的補給站台南小吃都將個人包裝，避免汙染。

台南市體育處表示，除了市府主辦的古都馬拉松之外，3月後還有民間舉辦的馬拉松及亞洲鐵人三項等大型體育活動，體育處事先都已找主辦單位溝通，要求加強防疫，目前並未傳出有活動要停辦。

古都馬拉松是國內著名的馬拉松賽事之一，以途經古蹟與補給站有眾多台南小吃而受到跑者喜愛，往年大約的報名人數為1萬6000多人，今年因為改革，取消全馬、增加10公里組，報名人數大增為2萬多人，但受到疫情影響，市府開放到2月16日前可退費，報名人數減為1萬4331人。