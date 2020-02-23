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台南古都馬拉松受疫情影響參賽人數少3成 網友：小吃咧

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南古都馬拉松受到新冠肺炎影響，參賽人數減少約3成。圖／市政府提供
台南古都馬拉松受到新冠肺炎影響，參賽人數減少約3成。圖／市政府提供

國內知名的馬拉松賽事台南古都馬拉松將在3月1日登場，受到新冠肺炎疫情影響，大約有3成退賽，但仍有1萬4331人將參與，主辦單位為了防疫相當用 心，連以往知名的補給站台南小吃都將個人包裝，避免汙染。

台南市體育處表示，除了市府主辦的古都馬拉松之外，3月後還有民間舉辦的馬拉松及亞洲鐵人三項等大型體育活動，體育處事先都已找主辦單位溝通，要求加強防疫，目前並未傳出有活動要停辦。

古都馬拉松是國內著名的馬拉松賽事之一，以途經古蹟與補給站有眾多台南小吃而受到跑者喜愛，往年大約的報名人數為1萬6000多人，今年因為改革，取消全馬、增加10公里組，報名人數大增為2萬多人，但受到疫情影響，市府開放到2月16日前可退費，報名人數減為1萬4331人。

體育處表示，有多項防疫措施，包括三處入口處都要量體溫、噴酒精，同時選手要繳交健康聲明書，表明不是中港澳籍或經三地來台，同時補給站的食物都獨立個人包裝，此外，為避免在出發地點集結過久，以往的集體暖身操取消，開幕也將精簡縮短，並把出發點拉長，讓選手不要太過密集。

台南古都馬拉松受到新冠肺炎影響，參賽人數減少約3成。圖／市政府提供
台南古都馬拉松受到新冠肺炎影響，參賽人數減少約3成。圖／市政府提供

馬拉松 體育 疫情

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