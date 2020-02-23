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雲林蒜農反映葉面黃化、結球小 縣府邀農改場專家會勘

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
雲林部分農地的蒜頭葉面黃化，縣府邀集農改場專家視察。圖／本報資料照
雲林部分農地的蒜頭葉面黃化，縣府邀集農改場專家視察。圖／本報資料照

近日有雲林蒜農反映蒜頭葉面呈現黃化、結球小等現象，憂心影響未來收成，雲林縣府邀集台南農改場專家到場勘查，研判是氣候不穩導致農民栽培管理的困難。

雲林縣蒜頭種植面積約4千4百公頃，年收穫量約4萬8千公噸，占全國生產量9成以上，縣內主要種植五大鄉鎮為四湖、元長、東勢、土庫、虎尾。

有蒜農提到，蒜頭目前進入結球期，再不久就能夠採收，但近期蒜頭莖葉枯黃，生長停滯結球小，預估採收期可能短收2到3成以上。

據台南區農業改良場專家表示，適合栽培蒜頭土壤酸鹼值介於ph6到7，雲林縣沿海鄉鎮土壤ph值5.5偏酸性、水質的ph值7則偏鹼性，加上氣候偏暖不穩定，農民管理不易。

農改場在栽培管理的建議上，建議可施用有機質肥料來改善土壤的酸鹼值，較酸性的土質，可選擇施用鹼性有機質肥料；鹼性土質則選擇施用酸性有機質肥料，來平衡土壤的酸鹼值。

另，整體上今年的溼蒜產量每分地1500到2000斤，較正常產量每分地2500到3000斤，減產約3成。據台南北門地區已開出的溼蒜價格每斤達30元，為歷年高價。

蒜頭農紛紛指出，葉面枯黃讓他們擔憂未來採收期，恐怕將減少產量。圖／本報資料照
蒜頭農紛紛指出，葉面枯黃讓他們擔憂未來採收期，恐怕將減少產量。圖／本報資料照

農民 農改場 北門

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