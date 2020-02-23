嘉市防疫期間辦馬拉松 跑者不可用手碰補給站食物

2020嘉義ZEPRORUN全國半程馬拉松路跑今天上午在嘉義市立體育館起跑，防疫期間，仍有9千人報名參加，主辦的全統運動用品股份公司不敢大意，在賽前調查跑者是否有陸港澳旅遊史，並增設檢測站，且跑者不能直接用手碰補給站食物，希望跑者能安心完賽。

嘉義市長黃敏惠等人也早起為跑者鳴槍及加油，黃說，感謝主辦單位面臨許多壓力仍用心舉辦，全統公司是我們嘉義之光，台灣各地的跑友也都前來參與，呼籲跑者拱手不握手、也要多洗手，做好自主健康管理，多運動可以增強免疫力。

全統運動用品股份有限公司總經理余俊芳說，今天主辦單位配合中央的規範，採取非常嚴謹的防疫措施，今天跑的雙潭是全台公認的黃金賽道、非常漂亮。

主辦方除了賽前針對陸港澳外籍人士旅遊史調查，同時於會場與入口處增設檢測站，入場皆須量體溫並手部消毒，工作人員皆配戴口罩，在會場內設置勤洗手等宣導加強防疫意識，且跑者於補給站不可直接用手碰觸食物，讓每一位來參加活動的跑友都能安心又健康的完賽。

本次全國半程馬拉松目的在於推廣「健康城市路跑」，分為21K半馬組、10K路跑組、6K健康組；報名參賽的年齡從2歲到90歲不等，現場皆可見到不同年齡層參加者。賽事行經湖光水色、風光明媚的蘭潭風景區，沿著環潭公路繞行蘭潭，讓跑友飽覽嘉義市之美，並至戶外吸收新鮮空氣。

市府指出，今年嘉義市將陸續舉辦多項運動賽事，包括國中大隊接力全國決賽、全國大健走，年底還有知名的「諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽」等，歡迎大家一同來嘉運動，為選手們加油。