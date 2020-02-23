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若受新冠疫情影響 雲縣使用牌照稅、房屋稅可延期繳納

聯合報 / 記者李京昇/雲林縣即時報導
新冠病毒（COVID-19）疫情延燒，雲林縣府宣布，若縣內納稅義務人受疫情影響無法於規定期間內繳納使用牌照稅、房屋稅，可向稅務局申請延期或分期繳納。圖／本報資料照
新冠病毒（COVID-19）疫情延燒，雲林縣府宣布，若縣內納稅義務人受疫情影響無法於規定期間內繳納使用牌照稅、房屋稅，可向稅務局申請延期或分期繳納。圖／本報資料照

新冠病毒（COVID-19疫情延燒，雲林縣府宣布，若縣內納稅義務人受疫情影響無法於規定期間內繳納使用牌照稅、房屋稅，可向稅務局申請延期或分期繳納。

雲林縣稅務局表示，今年度的使用牌照稅及房屋稅將分別於4月1日、5月1日開徵，繳納期間為1個月，納稅義務人於開徵前就會收到繳款書，民眾若受疫情影響，可於繳納期間內，檢具證明文件申請延期或分期繳納。

稅務局說明，依據「納稅義務人申請延期或分期繳納稅捐辦法」規定，因天災、事變、不可抗力等事由，例如瘟疫、水災等情形，不能在法定期間內繳清稅捐，依金額多寡訂有5個級距，最低級距是應納稅款在20萬元以內者，可延期1至2個月或分成2至3期繳納，分期後每期繳納金額不得低於300元。

為提升防疫成效，稅務局呼籲民眾多加利用「地方稅網路申報作業系統」（https://net.tax.nat.gov.tw）及線上申辦地方稅申報及申請作業。

也可以用手機掃瞄繳款書上的QR-Code，以信用卡或銀行帳戶轉帳等多元繳納管道納稅，減少接觸感染機會，一起渡過防疫期間。

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