因應新冠肺炎疫情嚴峻 西螺老大媽提前國道繞境保平安

雲林縣西螺鎮廣福宮老大媽今天舉行「媽祖駕道、福佑國道」繞境活動，迎請媽祖駐駕國道西螺服務區，並南下遶境各服處區，雲林縣長張麗善、高速公路局長趙興華一起致贈「全線平安」匾額，祈媽祖遶境國道，保庇用路人平安。

今天上午7點，老大媽在廣福宮董事會全體成員及信徒一起恭請「福境媽」出廟，8點多抵達西螺服務區，張麗善、趙興華及西螺地方人士到場觀禮，起駕儀式簡單隆重，不少信徒一早就排隊等候「鑽轎底」祈求媽祖庇佑。

廣福宮董事長廖忠衫表示，老大媽「駕道」已經是連續第7年，因應武漢肺炎疫情，今年搏筊向媽祖請示出巡日子，從以往3月提早到今天，慈悲的媽祖將保護用路人平安，以及民眾身體健康。

張麗善說，國道媽祖繞境會將整個國道走一遍，民眾依定能感受到媽祖的慈悲，相信用路人會更加安心及順利，希望大家都能行車平安。

趙興華表示，高速公路因交通繁忙，每年都有死傷意外，「國道媽祖」照顧高速公路的每個點，包括服務區及線上工作人員，盼未來事故可以減少。