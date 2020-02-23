影／台灣燈會無人機掉48台 觀眾：難怪光點有缺角

台灣燈會昨晚進行第１７場無人機表演時，疑受到不明訊號干擾，其中48台從高空墜落，民眾說，難怪昨晚看到無人機表演時，許多圖案的光點都缺角。

台中市觀光旅遊局風景區管理所長廖偉志今天說明，昨晚7點10分表演800台無人機前10分鐘，發現有不明訊號干擾，馬上排除，延後5分鐘表演時，仍發現還是有不明訊號持續干擾，造成表演過程，陸續有48台無人機掉落，他說這已影響民眾觀眾品質和權益，市府先對干擾者勸導，請民眾不要再干擾無人機訊號。

廖偉志說，訊號來源目前仍不明確，猜測是否附近有民眾正好在使用無人機或相關訊號設備，市府請附近居民注意，他呼籲，800台無人機創全台紀錄，希望大家一起努力維護此權益。

廖偉志表示，業者損失48台無人機，一台6萬到7萬元，共約250萬元，業者準備1100台無人機，因此今晚的閉幕表演，一樣會有800台無人機飛上天空表演。