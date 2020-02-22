疫情期間鬧血荒 朴子獅子會祭大獎 鼓勵民眾熱血助人

新冠肺炎疫情期間，民眾外出捐血機會也大幅減少，因此朴子國際獅子會特地擴大辦理，今天上午在朴子市舊公所廣場前舉行捐血暨健康篩檢活動，號招社會團體及公司行號前來共襄盛舉。

為鼓勵民眾踴躍捐血，朴子國際獅子會更祭出55吋液晶電視、腳踏車、電子鍋等多項摸彩好禮，盼藉此協助血庫鬧血荒的非常時期。

朴子國際獅子會會長侯俊良說，長期以來，朴子獅子會每年都會舉辦捐血活動，今年更將正能量拋磚引玉，結合侯守恩診所及嘉義大學眼科，擴大舉辦糖尿病篩檢、視力檢查、捐血救人三合一的「愛健康」活動。

海巡署中部分署第四岸巡隊也積極響應捐血活動，由隊長邱仁道帶領隊員，以實際行動挽起袖子緩解血荒，隊上共55人參與，總計捐出1萬7000cc的熱血，充分展現「熱血」助人的海巡精神。

向來熱心公益的嘉義大學眼科院長賴麗如，得知長期守護朴子地區糖尿病患的醫師侯守恩與獅子會舉辦此別具意義的活動，特地帶領院內醫護團隊前來共襄盛舉。

原來還擔心因為疫情影響，捐血情況可能不盡理想，在醫護團隊參與下，朴子市鄰近鄉鎮的居民也呼朋引伴前來，使得捐血情況出乎預期的好，光是上午就有300位民眾捲起袖子，貢獻熱血。