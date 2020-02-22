我記憶很好！自稱記憶好的長輩 可能已患失智症

許多長輩年紀增長都發現「記憶力越來越差」，親朋好友相互關心總會安慰，年紀大、記憶力下降是正常退化現象，但近年「失智症」議題透過電影、名人現身說法引發關注，許多人會警覺「我的健忘是正常老化嗎？」還是已邁入失智呢？

「你最近記憶好不好？」嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀表示，每次遇到憂心失智症就診患者，他總會問這問題，患者如果立即回答「最近記憶很好啊」，接著說明自己記憶者，近9成都已罹患失智症，如果感嘆記憶不好，對於自己健康狀態有知覺、能回應，應該只是單純憂鬱。

李連冀表示，臨床遇到的失智患者，除了阿茲海默失智症，還曾遇到「幻視失智」，患者一直跟家人抱怨地板有灘水，怎麼都無法擦乾，也有患者味覺、聽覺都逐漸退化，出現食不知味、重聽等症狀。

「失智狀況像快壞的收音機！」李連冀指出，很多失智者初期並不會完全退化，味覺、聽覺有可能短暫恢復，就像快壞的收音機，有時收得到訊號、有時完全無聲息，曾有照顧者抱怨，晚餐前在重聽父親耳邊大聲提醒「吃飯了」，沒想到父親轉身給他一巴掌怒罵「這麼大聲要嚇誰？」當兒子的只能摀著臉抱怨，你不是重聽嗎？

李連冀說明，失智症許多症狀，都容易造成家人困擾，例如出現妄想，抱怨媳婦、外傭偷錢、偷衣服，懷疑妻子外遇，或逐漸對身旁事物不在意，容易走失、迷路、猜忌、疑心病重、憂鬱，這時老人個性像小孩一樣，除了就醫，更需要家人細心照顧、陪伴。