快訊

北市銀樓傳搶劫案！盜走10萬金手鍊 1共犯逃逸

華航接回鑽石公主號台人 「機長廣播」20秒影片感動網友

我記憶很好！自稱記憶好的長輩 可能已患失智症

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
李連冀表示，失智症患者個性像小孩一樣，除了就醫，更需要家人細心照顧、陪伴。記者卜敏正／攝影
李連冀表示，失智症患者個性像小孩一樣，除了就醫，更需要家人細心照顧、陪伴。記者卜敏正／攝影

許多長輩年紀增長都發現「記憶力越來越差」，親朋好友相互關心總會安慰，年紀大、記憶力下降是正常退化現象，但近年「失智症」議題透過電影、名人現身說法引發關注，許多人會警覺「我的健忘是正常老化嗎？」還是已邁入失智呢？

「你最近記憶好不好？」嘉義市知心連冀診所院長、身心醫學科醫師李連冀表示，每次遇到憂心失智症就診患者，他總會問這問題，患者如果立即回答「最近記憶很好啊」，接著說明自己記憶者，近9成都已罹患失智症，如果感嘆記憶不好，對於自己健康狀態有知覺、能回應，應該只是單純憂鬱。

李連冀表示，臨床遇到的失智患者，除了阿茲海默失智症，還曾遇到「幻視失智」，患者一直跟家人抱怨地板有灘水，怎麼都無法擦乾，也有患者味覺、聽覺都逐漸退化，出現食不知味、重聽等症狀。

「失智狀況像快壞的收音機！」李連冀指出，很多失智者初期並不會完全退化，味覺、聽覺有可能短暫恢復，就像快壞的收音機，有時收得到訊號、有時完全無聲息，曾有照顧者抱怨，晚餐前在重聽父親耳邊大聲提醒「吃飯了」，沒想到父親轉身給他一巴掌怒罵「這麼大聲要嚇誰？」當兒子的只能摀著臉抱怨，你不是重聽嗎？

李連冀說明，失智症許多症狀，都容易造成家人困擾，例如出現妄想，抱怨媳婦、外傭偷錢、偷衣服，懷疑妻子外遇，或逐漸對身旁事物不在意，容易走失、迷路、猜忌、疑心病重、憂鬱，這時老人個性像小孩一樣，除了就醫，更需要家人細心照顧、陪伴。

失智症 患者

延伸閱讀

失智照護／守護長者 要有三心

成大攜手南美館 開設「藝術介入老人與失智」跨域課程

失智・時空記憶的旅人粉絲專頁十萬粉絲特別企劃！

七旬嬤愛到派出所找員警聊天 失智症幻想兒孫對她不好

相關新聞

玉山首度取消二月靜山 但山路殘雪結冰不開放單攻

配合山林開放政策，玉山今年首度取消二月「靜山」，讓山友也能體驗雪地攀登第一高峰，但仍禁止單攻，這幾天天氣轉暖，有山友期待...

228搶便宜懶人包／全台6大遊樂園 優惠總整理

新冠肺炎疫情擴大，國人最愛的旅遊地點日、韓旅遊警示升級，業者強打「國內旅行更安全」，尤其開放空間的遊樂園區，都針對228...

兩岸港澳線旅客剩不到1成 國際線旅客量約砍半

武漢肺炎疫情續擴大，根據民航局最新統計，近一週兩岸及港澳航線旅客量只剩不到1成，原本受影響較小的國際航線，旅客量也減少近...

影／華航接回鑽石公主號台人 「機長廣播」20秒影片感動網友

全球新冠肺炎（COVID-19）確診病例數不斷增加，其中停留在日本橫濱港的鑽石公主號郵輪內有群聚感染，確診人數共計634例，其中有5名台人確診，而台灣也在昨日（21日）晚間派遣華航將船上未確診的19位台人和1位先前派遣的醫生接回國。對此，華航臉書專頁也在今日凌晨12點多PO出一段影片，只見影片中的機長廣播說到「我們將持續飛行，與全世界一同渡過疫情」，令不少網友感動，紛紛在底下留言。

我記憶很好！自稱記憶好的長輩 可能已患失智症

許多長輩年紀增長都發現「記憶力越來越差」，親朋好友相互關心總會安慰，年紀大、記憶力下降是正常退化現象，但近年「失智症」議...

怕怕的！新冠肺炎疫情衝擊 社福團體大鬧「志工荒」

隨著新冠肺炎疫情升溫，不只學校開學、國家考試延期，連社福團體也遭波及，因企業行號、民眾都盡量避免公眾場合群聚，參與公益活...

抗疫吃出抵抗力！國健署：飲食4招強化免疫細胞

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情蔓延，WHO將病毒名稱正名為「Covid-19」，並表示武漢肺炎威力甚於恐怖攻擊，應視為頭號公敵。全民抗疫大作戰，國民健康署呼籲除了配合中央的防疫措施，也可藉由飲食4撇步來吃出抵抗力！

「美食防疫」靠自救！這5家餐飲名店各有抗疫妙招

新冠肺炎重創餐飲業，美國肉類出口協會評鑑的「美旗林餐廳」各有防疫妙招，像是「食徒麻辣鍋」推出防疫外送專車，火鍋名店「海峽...

關閉樓層、集中排房！飯店業祕而不宣的「節流」法則

受疫情影響，日前高雄老字號漢來飯店關閉10層樓，強調是「集中排房」，節省非必要開支。飯店業者私下表示，這早已是祕而不宣的...

抗疫 給你一屋好空氣

新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大家深居簡出，減少在外趴趴走，口罩酒精已成時下夯品，一罩難求的情形下，要如何抵抗病毒的侵襲，可從食物和居家環境下手，藉由食物的攝取增加自體免疫力和改善環境空氣品質，内食外防雙管齊下，不失為防疫的做法。

花東、墾丁、阿里山同推「長住專案」 住一晚333元起

走進大自然「森呼吸」，是增強免疫力、健康身心的最佳方式。花蓮、台東、嘉義、屏東等地區的飯店業者攜手同推「Longstay...

東北季風增強 周末北、東有雨

北部和東半部民眾周末兩天都要攜帶雨具。中央氣象局說，今天受到東北季風增強影響，今明兩天迎風面北部和東半部留意局部短暫雨，其中東北部地區有較大雨勢發生機率，下周三還會有另一波鋒面報到。

熱門新聞

影／華航接回鑽石公主號台人 「機長廣播」20秒影片感動網友

台北、基隆今明企業送1.5萬片口罩 民眾排長龍讚佛心

退改機票多！投訴每天200件 民航局協調航空業放寬

獨／日韓賞櫻團退8成！業者：「賞櫻史上最慘的一年」

東北季風增強！北、東周末有雨　下周三再迎鋒面

防疫酒精下周超商開賣 佛心價藏玄機「無法宣稱療效」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。